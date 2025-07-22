Marmaris'te yaban domuzları sahili bastı

Marmaris şehir merkezinde toplanmayan çöpleri karıştıran yaban domuzları sıradan hale gelirken, domuzların bu seferki durağı sahiller oldu. Siteler Mahallesi'nde yaban domuzları tatilcilerin şaşkın bakışları arasında sahilde dolaştı. Yavrularıyla birlikte sahil boyunca yiyecek arayan domuzlar daha sonra denize girdi. Plajda gezen domuzlar, denizde bir süre vakit geçirdikten sonra sahilden ayrıldı. Turistler ise yaşanan ilginç anları cep telefonlarıyla kaydetmeyi ihmal etmedi.