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 | Ömer Faruk Dogan

GTA 6 çıkış tarihi bir kez daha tehlikede: 2026 bile kesin değil

Rockstar Games'in büyük umutlarla duyurduğu ve tüm oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6 çıkış tarihi yine ertelenebilir. Geçtiğimiz hafta resmi olarak 26 Mayıs 2026'da yayınlanacağı GTA 6, gelen son iddialara göre bu tarihte bile piyasaya çıkamayabilir. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte GTA 6'nın ertelenme ihtimali ve perde arkasındaki gelişmeler.

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GTA 6 çıkış tarihi bir kez daha tehlikede: 2026 bile kesin değil
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 17:36

Rockstar Games’in uzun süredir geliştirdiği ve geçtiğimiz yıl ilk fragmanıyla rekor kıran GTA 6, tekrar erteleme söylentileriyle gündeme geldi. Daha önce "2025 Sonbaharı" olarak duyurulan GTA 6 çıkış tarihi, geçtiğimiz hafta 26 Mayıs 2026 olarak güncellenmişti. Ancak görünüşe göre yeni tarih de garanti değil.

GTA 6 BİR KEZ DAHA ERTELENECEK Mİ?

Oyun dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan Bloomberg yazarı Jason Schreier, GTA 6 oyununun 2026'da da çıkmayabileceğini ileri sürdü. Schreier'ın haberine göre, büyük oyun şirketleri GTA 6'nın çıkacağı tarihe göre kendi lansman planlarını şekillendiriyor. Hatta bazı firmaların oyunun tekrar ertelenmesini umduğu belirtiliyor.

Schreier'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Oyun dünyasında şu an büyük bir 4D satranç oynanıyor. Herkes Rockstar'ın bu tarihe yetişip yetişemeyeceğini çözmeye çalışıyor."

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games, uzun zamandır beklenen Grand Theft Auto 6 için ilk etapta 2025 yılını hedef göstermişti. Ancak bu tarih geçtiğimiz hafta itibarıyla 26 Mayıs 2026 olarak güncellendi. Şu an için resmi olarak bilinen tek şey bu.

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Sıkça Sorulan Sorular

GTA 6 çıkış tarihi ne zaman?
Grand Theft Auto VI (GTA 6) çıkış tarihi resmi olarak 26 Mayıs 2026 olarak duyuruldu.
GTA 6 kaç TL olacak?
GTA 6 Türkiye fiyatı veya dolar fiyatı henüz açıklanmadı.
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