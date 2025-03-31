GTA 6 çıkış tarihi neden hâlâ açıklanmadı? Take-Two CEO'su son noktayı koydu

GTA 6 çıkış tarihi için heyecan dorukta. Rockstar Games'in uzun süredir merakla beklenen efsanevi oyun serisinin yeni halkası hakkında resmi bir açıklama halen gelmedi. Ancak Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, GTA 6'nın çıkış tarihinin neden duyurulmadığına dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki oyun dünyasının gözleri üzerine çevirdiği GTA 6 ne zaman çıkacak?

"HEYECANI DİRİ TUTMAK İSTİYORUZ"

CEO Strauss Zelnick, GTA 6'nın ne zaman piyasaya sürüleceğini açıklamaktan kaçındı. Ancak oyuna olan beklentinin, bir eğlence ürünü için şimdiye kadar gördüğü en büyük beklenti olduğunu belirten Zelnick, kullanıcıların "bu heyecanını canlı tutmak amacıyla çıkış tarihinin duyurulmadığını" ifade etti.

GTA 6 fragmanı yayınlandığından bu yana oyun severler tarafından saatlerce incelendi ve tartışıldı. Bazı kullanıcılar, Rockstar'ın çalışanlarına dağıttığı paketler üzerinden anlam çıkarmaya çalışarak oyunun ikinci fragmanının ne zaman yayınlanacağına dair tahminler yürüttü. Ancak bu tahminlerin hepsi boşa çıktı.

PEKİ GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Daha önce Take-Two, GTA 6'nın 2025 sonbahar döneminde piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Bu sebeple oyunun net çıkış tarihinin yaz aylarına kadar açıklanması beklenmiyor. Tabii ki de çıkış tarihi bilinmediğinden dolayı "GTA 6 fiyatı ne kadar olacak?", "GTA 6 kaç TL?" gibi konular da belirsizliğini koruyor.

Sıkça Sorulan Sorular GTA 6 hangi platformlara çıkacak? Rockstar Games, GTA 6'nın çıkış yapacağı platformlar hakkında bilgi verdi. Oyun ilk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için yayınlanacak. Sonraki yıllarda güçlü PC sistemleri için piyasaya sürülmesi bekleniyor.