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 | Ömer Faruk Dogan

GTA 6 çıkış tarihi neden hâlâ açıklanmadı? Take-Two CEO'su son noktayı koydu

Rockstar Games'in uzun zamandır merakla beklenen oyunu GTA 6 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Oyunun çıkış tarihi hakkındaki sessizlik devam ederken, Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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GTA 6 çıkış tarihi neden hâlâ açıklanmadı? Take-Two CEO'su son noktayı koydu
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 17:38

GTA 6 çıkış tarihi için heyecan dorukta. Rockstar Games'in uzun süredir merakla beklenen efsanevi oyun serisinin yeni halkası hakkında resmi bir açıklama halen gelmedi. Ancak Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, GTA 6'nın çıkış tarihinin neden duyurulmadığına dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki oyun dünyasının gözleri üzerine çevirdiği GTA 6 ne zaman çıkacak?

"HEYECANI DİRİ TUTMAK İSTİYORUZ"

CEO Strauss Zelnick, GTA 6'nın ne zaman piyasaya sürüleceğini açıklamaktan kaçındı. Ancak oyuna olan beklentinin, bir eğlence ürünü için şimdiye kadar gördüğü en büyük beklenti olduğunu belirten Zelnick, kullanıcıların "bu heyecanını canlı tutmak amacıyla çıkış tarihinin duyurulmadığını" ifade etti.

GTA 6 fragmanı yayınlandığından bu yana oyun severler tarafından saatlerce incelendi ve tartışıldı. Bazı kullanıcılar, Rockstar'ın çalışanlarına dağıttığı paketler üzerinden anlam çıkarmaya çalışarak oyunun ikinci fragmanının ne zaman yayınlanacağına dair tahminler yürüttü. Ancak bu tahminlerin hepsi boşa çıktı.

PEKİ GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Daha önce Take-Two, GTA 6'nın 2025 sonbahar döneminde piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Bu sebeple oyunun net çıkış tarihinin yaz aylarına kadar açıklanması beklenmiyor. Tabii ki de çıkış tarihi bilinmediğinden dolayı "GTA 6 fiyatı ne kadar olacak?", "GTA 6 kaç TL?" gibi konular da belirsizliğini koruyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

GTA 6 hangi platformlara çıkacak?
Rockstar Games, GTA 6'nın çıkış yapacağı platformlar hakkında bilgi verdi. Oyun ilk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için yayınlanacak. Sonraki yıllarda güçlü PC sistemleri için piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

GTA 6 fragmanı ne zaman yayınlanacak?
GTA 6'nın ilk fragmanı, Aralık 2023'te yayınlandı ve oyunseverler tarafından büyük ilgi gördü. Yeni fragmanların ve oynanış videolarının ise çıkış tarihine yaklaştıkça paylaşılması bekleniyor.
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