GTA 6 için en garip kampanya: Doğum yapana oyun bedava

Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6 için geri sayım sürüyor. Norveç merkezli satıcı Komplett, sıra dışı bir kampanyaya imza attı. Firma oyunun çıkış gününde bebeği dünyaya gelen çiftlere yapımı ücretsiz hediye edeceğini duyurdu.

IGN'nin haberine göre Komplett, kullanıcıları GTA 6'nın çıkış tarihine hazırlanmaya teşvik eden esprili reklam panolarını başkent Oslo'nun çeşitli noktalarına yerleştirdi. Sosyal medyada paylaşılan görsellerde, dağınık bir yatak, yastıklar ve gül yapraklarının yer aldığı afişlerde şu ifade dikkat çekti: "GTA 6, 9 ay içinde geliyor ;)"

Komplett'in Instagram hesabından yapılan açıklamada ise kampanyanın şakadan ibaret olmadığı ve teklifin tamamen gerçek olduğu doğrulandı. Firma paylaştığı videonun açıklamasında "Aslında saçmalık değil. GTA 6, 9 ay sonra geliyor. Eğer çıkış tarihinde bebeğiniz olursa oyunu size ücretsiz vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Satıcı, lansman gününde çocuk sahibi olmayı bir tür "hayat hilesi" (life hack) olarak tanımlıyor. Buradaki ima, Rockstar'ın GTA 6'yı piyasaya sürdüğünde, ebeveynlerin Norveç'teki ücretli izin haklarını kullanarak evde oyun oynayabilecekleri yönünde. Norveç'teki ebeveyn izni sistemi, çiftlere yüzde 100 maaşla 49 hafta veya yüzde 80 maaşla 61 hafta izin hakkı tanıyor.

OYUNCULAR KAMPANYAYI TİYE ALDI

Kampanya her ne kadar dikkat çekmeyi başarsa da sosyal medya kullanıcıları yeni doğan bir bebekle oyun oynamanın zorluklarına işaret etti. Reddit üzerindeki bir tartışmada Low_Possibility_8893 isimli kullanıcı, "Bebeğiniz evde çığlık atarken GTA 6 oynamaya vaktiniz kalmaz" yorumunda bulundu.

Sopedound isimli bir diğer kullanıcı ise "O bebek 70 dolardan çok daha pahalıya mal olacak" ifadesini kullandı. PloppyTheSpaceship adlı kullanıcı da yenidoğan sürecinin zorluğunu şu sözlerle özetledi: "6 gündür uyumadım... Şu an adımı bile hatırlamıyorum, bırakın oyunu açmayı. Ama oyunun iyi olduğuna eminim."

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two, geçtiğimiz hafta açıkladığı finansal raporlarda, daha önceki ertelemelerin ardından GTA 6'nın 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülmesinin planlandığını duyurdu.. Oyunun ilk etapta sadece dijital olarak yayınlanacağı yönündeki söylentileri de yalanladı.