GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için piyasaya çıktı. Jason Duval ve Lucia Caminos'un hikâyesini anlatan yapımda oyuncular, suç dünyasına uzanan bir maceraya ortak olurken farklı görevler ve önemli kararlarla karşılaşıyor. Özellikle hikayenin ilerleyen aşamalarında verilen kararların karakterlerin geleceği üzerinde etkili olması, GTA 6 finali ve alternatif hikâye sonuçları hakkındaki araştırmaları artırıyor. Ana görevlerin yanı sıra yan içerikler, keşif etkinlikleri ve oyun dünyasındaki farklı aktiviteler de toplam oynanış süresini değiştiriyor. GTA 6'yı tamamlamak isteyen oyuncuların merak ettiği chapter düzeni, hikâye sonları, final görevleri ve toplam oynanış süresine ilişkin ayrıntılar belli bir hikaye akışı içerisinde şekilleniyor. GTA 6 kaç sonu var, nasıl bitiyor? Detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ GTA 6 kaç sonu var, kaç chapter? GTA 6 nasıl bitiyor, finalde ne oluyor? (Spoiler İçerir) GTA 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya sürülmüş olup, oyuncuların Jason Duval ve Lucia Caminos'un hikayesinde suç dünyasına adım attığı, yaptıkları seçimlerin sonu etkilediği ve toplam oynanış süresinin çeşitli faktörlere göre değiştiği bir oyundur. GTA 6 kaç chapter, sonları belli oldu. GTA 6'nın ana hikayesi toplam 5 chapter'dan oluşmaktadır. Oyun, oyuncuların hikaye boyunca verdiği kararların finali etkilediği çoklu son sistemine sahiptir ve 5 ana son belgelenmiştir. Finaldeki kritik kararlar, Protective Custody görevi sonunda Mendez'e karşı verilecek Shoot veya Take Deal seçeneği ve The End of the Road görevinde Swim for It veya No Surrender seçenekleridir. En iyi son olarak kabul edilen "Two Years Later" seçeneği için yüksek ilişki seviyesi, temiz Criminal Profile ve Family Savings hesabında 2 milyon dolar gerekmektedir. GTA 6'nın toplam oynanış süresi, oyuncuların tercih ettiği oyun tarzına göre 42-50 saatten 150-200 saatin üzerine kadar değişebilmektedir.

GTA 6 KAÇ CHAPTER?

GTA 6'nın ana hikayesi toplam 5 chapter, yani bölüm üzerine kurulu. Her bölümde Jason ve Lucia'nın hayatında yaşanan gelişmeler, suç dünyasıyla kurdukları bağlantılar ve birlikte giriştiği işler anlatılıyor. Hikaye, Keys bölgesinde başlarken ilerleyen bölümlerde Port Gellhorn ve Vice City gibi farklı bölgeler ön plana çıkıyor. Bölümlerin uzunlukları da birbirinden farklı. Özellikle ikinci chapter, diğer bölümlere kıyasla daha kısa bir hikaye akışına sahipken sonraki bölümlerde daha kapsamlı operasyonlar ve önemli görevler bulunuyor.

(DİKKAT SPOILER İÇERİR)

İlk chapter olan Keys bölümünde Jason'ın hayatı ve Lucia'nın hapisten çıkmasının ardından yaşanan gelişmeler anlatılıyor. İkili, birlikte küçük çaplı işlere girişirken suç dünyasındaki yolculuklarının ilk adımlarını atıyor.

olan Keys bölümünde Jason'ın hayatı ve Lucia'nın hapisten çıkmasının ardından yaşanan gelişmeler anlatılıyor. İkili, birlikte küçük çaplı işlere girişirken suç dünyasındaki yolculuklarının ilk adımlarını atıyor. İkinci chapter 'da hikaye Port Gellhorn'a taşınıyor. Çiftin saklanmaya çalıştığı bu dönemde Lucia'nın hikayedeki rolü daha fazla önem kazanıyor.

'da hikaye Port Gellhorn'a taşınıyor. Çiftin saklanmaya çalıştığı bu dönemde Lucia'nın hikayedeki rolü daha fazla önem kazanıyor. Üçüncü chapter ise Vice City'ye geçişle birlikte yeni bağlantıların kurulduğu ve ilk büyük soygun olan Cartel Heist'in gerçekleştirildiği bölüm olarak ilerliyor.

ise Vice City'ye geçişle birlikte yeni bağlantıların kurulduğu ve ilk büyük soygun olan Cartel Heist'in gerçekleştirildiği bölüm olarak ilerliyor. Dördüncü chapter 'da işler daha riskli bir hal alıyor. Jason ve Lucia, daha büyük operasyonların içerisine girerken VCIA Takedown adı verilen ikinci büyük operasyon da bu bölümde yer alıyor.

'da işler daha riskli bir hal alıyor. Jason ve Lucia, daha büyük operasyonların içerisine girerken VCIA Takedown adı verilen ikinci büyük operasyon da bu bölümde yer alıyor. Beşinci chapter ise hikayenin final aşamasını oluşturuyor. Yaklaşık 7 ana görevden oluşan son bölümde Protective Custody ve The End of the Road görevleri bulunuyor. Bu görevler, oyuncuların hikaye boyunca yaptıkları seçimlerin sonuçlarıyla karşılaştığı final sürecinin önemli parçalarını oluşturuyor.

Görev sayısı konusunda ise farklı kaynaklarda değişen rakamlar bulunuyor. GTA 6'nın ana görev sayısı yaklaşık 91-97 arasında veriliyor. Kısa görevlerin ve opsiyonel içeriklerin hesaba katılmasıyla birlikte toplam görev sayısı daha yüksek rakamlara ulaşabiliyor. Bu nedenle yalnızca ana hikaye görevlerini tamamlamak isteyen oyuncularla bütün içerikleri bitirmeyi amaçlayan oyuncuların karşılaşacağı görev sayısı aynı olmayabiliyor.

GTA 6 KAÇ SONU VAR?

GTA 6, oyuncuların hikaye boyunca verdiği kararların finali etkilediği çoklu son sistemine sahip. Rehberlerde ve erken inceleme kaynaklarında 5 ana son belgelenmiş durumda. Rockstar Games'in daha önce yaptığı açıklamada ise oyunda ikiden fazla son bulunacağı belirtilmişti. Jason ve Lucia arasındaki ilişkinin seviyesi, BuckMe uygulamasında bulunan Family Savings hesabındaki para miktarı ve Criminal Profile seviyesi, finalde karşılaşılabilecek sonuçlar açısından önem taşıyor.

İlişki seviyesinin yüksek olması, Criminal Profile değerinin temiz kalması ve ortak banka hesabında yeterli miktarda para bulunması, daha olumlu final seçenekleri açısından belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle Family Savings hesabındaki 2 milyon dolar eşiği, en iyi son olarak tanımlanan Two Years Later seçeneğinin şartlarından biri. Criminal Profile tarafında ise temiz veya Professional-Hardened seviyelerinde kalmak önem taşıyor. Psycho seviyesine ulaşılması, iyi son koşullarının kaybedilmesine ve daha olumsuz sonuçlarla karşılaşılmasına neden olabiliyor.

Oyuncuların karşısına çıkan kritik tercihlerden ilki Protective Custody görevinin sonunda gerçekleşiyor. Bu aşamada Mendez karşısında Shoot veya Take Deal seçeneklerinden biri seçiliyor. Shoot seçeneğiyle Mendez'in vurulması tercih edilirken Take Deal seçeneğinde anlaşma kabul ediliyor. İkinci önemli karar ise The End of the Road görevinde, köprü yolundaki barikatın bulunduğu noktada veriliyor. Burada oyuncular Swim for It seçeneğiyle yüzerek kaçmayı veya No Surrender seçeneğiyle teslim olmamayı ve savaşmayı tercih edebiliyor.

(SPOILER) GTA 6 için belgelenen 5 ana sonun isimleri ve genel sonuçları şöyle sıralanıyor:

Mendez's Deal: Mendez ile anlaşma yapılması durumunda çiftin ihanete uğradığı kötü son. Köprüye ulaşamayan Jason ve Lucia'nın hikâyesi bataklıkta, aligator ve kafataslarının bulunduğu kasvetli bir sahneyle tamamlanıyor.

Failed Escape: Swim for It seçeneğinin tercih edilmesine rağmen Criminal Profile seviyesinin Psycho olması veya gerekli iyi son şartlarının sağlanmaması durumunda yaşanıyor. Polis, Jason ve Lucia'yı öldürüyor.

No Surrender / Bonnie and Clyde: Köprüde No Surrender seçildiğinde ortaya çıkan kötü son. Jason ve Lucia arabada vurularak hayatını kaybediyor. Oğulları Tomás ise Lucia'nın ailesi tarafından büyütülüyor.

Jason Takes the Fall: İlişkinin yüksek ve profilin temiz olduğu ancak Family Savings hesabında 2 milyon doların bulunmadığı durumda karşılaşılan iyi son. Lucia suya atlayarak kaçarken Jason tutuklanıyor. Jenerik sonrasında Lucia, oğluyla birlikte Jason'ı hapishanede ziyaret ediyor.

Two Years Later: En iyi son olarak kabul edilen bu seçenekte ilişki seviyesi yüksek, Criminal Profile temiz ve Family Savings hesabında 2 milyon dolar bulunuyor. Lucia kaçarken Jason tutuklanıyor. İki yıl sonra Lucia, avukat aracılığıyla yaklaşık 2,5 milyon dolar ödeyerek Jason'ın hapisten çıkmasını sağlıyor. Hikâye, üçünün birlikte yola koyulmasıyla tamamlanıyor.

GTA 6 FİNALDE NE OLUYOR, NASIL BİTİYOR?

GTA 6'nın final süreci, beşinci chapter içerisinde bulunan Protective Custody ve The End of the Road görevleriyle şekilleniyor. Oyuncular, Protective Custody görevinin sonunda Mendez hakkında bir karar vermek zorunda kalıyor. Shoot veya Take Deal seçeneklerinden hangisinin tercih edildiği, finalin ilerleyişinde önemli bir rol oynuyor. Anlaşmanın kabul edildiği Take Deal seçeneğinde Mendez'in Jason ve Lucia'ya ihanet etmesiyle birlikte Mendez's Deal adı verilen kötü son yaşanıyor. Bu sonuçta çift, köprüye ulaşamadan bataklıkta hayatını kaybediyor.

Shoot seçeneğiyle ilerleyen oyuncular ise The End of the Road görevindeki kritik kararla karşılaşıyor. Köprü yolundaki barikatın bulunduğu noktada Swim for It ve No Surrender seçenekleri arasından tercih yapılması gerekiyor. No Surrender seçildiğinde Jason ve Lucia arabada vurularak ölüyor. Bu sonun ardından çiftin oğulları Tomas, Lucia'nın ailesi tarafından büyütülüyor. Swim for It tercih edildiğinde ise karakterlerin hayatta kalıp kalmayacağını belirleyen unsurlar arasında Criminal Profile seviyesi ve diğer iyi son koşulları bulunuyor. Gerekli şartların sağlanmadığı ve profilin Psycho seviyesinde olduğu senaryoda polis iki karakteri de öldürüyor.

İyi son seçeneklerinden Jason Takes the Fall'da Lucia köprüden suya atlayarak kaçmayı başarıyor ancak Jason tutuklanıyor. Hikâyenin tamamlanmasının ardından başlayan credits sahnesinden sonra Lucia'nın oğluyla birlikte Jason'ı hapishanede ziyaret ettiği görülüyor. Family Savings hesabında 2 milyon dolar bulunmaması, bu sonun Two Years Later seçeneğinden ayrıldığı temel nokta olarak belirtiliyor. Jason'ın hapisten çıkamaması nedeniyle çiftin hikâyesi bu şekilde tamamlanıyor.

Two Years Later ise GTA 6'nın en iyi sonu olarak kabul ediliyor. Bunun için Jason ve Lucia arasındaki ilişkinin yüksek seviyede olması, Criminal Profile değerinin temiz kalması ve BuckMe uygulamasındaki Family Savings hesabında 2 milyon dolar bulunması gerekiyor. Finalde Lucia suya atlayarak kaçarken Jason tutuklanıyor. Ancak hikâye burada sona ermiyor. İki yıl sonrasını anlatan gelişmelerde Lucia, bir avukat aracılığıyla yaklaşık 2,5 milyon dolar ödeyerek Jason'ı hapisten çıkartıyor. Üç karakterin birlikte yola koyulmasıyla en iyi son tamamlanıyor.

Credits sonrasında oyuncuların karşılaşabileceği kısa bir sahne de bulunuyor. Çoğu köprü sonunun ardından Cal'ın hard drive'ı deşifre ettiği ve karşılaştığı bilgiler karşısında şaşırdığı görülüyor. Jenerik tamamlandıktan sonra oyun, oyuncuyu final öncesindeki döneme geri götürüyor. Böylece final görevi haritada kalmaya devam ediyor ve oyuncular farklı seçimler yaparak diğer sonları da deneyebiliyor.

GTA 6'nın toplam oynanış süresi de oyuncuların tercih ettiği oyun tarzına göre değişiyor. Yalnızca ana hikayeye odaklanan ve yan içeriklerle fazla zaman kaybetmeyen oyuncuların oyunu yaklaşık 42-50 saat arasında tamamlayabildiği belirtiliyor. Ana görevlere normal tempoda devam eden oyuncular için bu süre 50-60 saate çıkıyor. Yan görevlerin ve bazı opsiyonel içeriklerin de tamamlanmasıyla oynanış süresi 65-80 saat seviyesine ulaşabiliyor.

Haritada daha fazla zaman geçiren, keşif yapan ve yan aktivitelerle ilgilenen oyuncuların oyun süresi ise 90-115 saati aşabiliyor. Rockstar North'tan Rob Nelson kendi oynayış süresini yaklaşık 80 saat olarak belirtmişti. Yüzde 100 tamamlama veya Platin kupa almak isteyen oyuncular içinse 150-200 saatin üzerinde bir süre gerekebiliyor. Bazı tahminlerde bu sürenin 300 saate kadar çıktığı belirtiliyor.