GTA 6 PC sürümü ne zaman çıkacak? Beklenenden daha erken çıkabilir

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımları arasında yer alan Grand Theft Auto VI (GTA 6) PC sürümünün çıkış tarihi ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. GamesBeat sitesinin haberine göre şirket, oyunun bilgisayar sürümünü 2027'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürmeyi planlıyor. Kaynaklar iş ilişkilerine zarar vermemek adına isimlerinin açıklanmamasını istedi.

GTA 6 PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için 19 Kasım'da piyasaya sürülecek. PC sürümünün ise 2027'nin ilk üç ayında çıkması bekleniyor. İddia doğru çıkarsa oyun, konsol lansmanından yalnızca birkaç ay sonra PC kullanıcılarıyla buluşacak.

GTA 5 PC SÜRÜMÜ 1 YIL 7 AY SONRA ÇIKMIŞTI

Hatırlatmak gerekirse Grand Theft Auto V, Eylül 2013'te konsollar için çıkış yapmış, PC sürümü ise Nisan 2015'te oyuncularla buluşmuştu. İki sürüm arasındaki süre yaklaşık 1 yıl 7 ay olmuştu.

GTA 5'in oyuncu kitlesinde konsol kullanıcıları ağırlık oluştururken PC oyuncuları daha küçük bir paya sahip. GTA 6'nın üretim bütçesinin 2 milyar doları aşabileceğine ilişkin iddialar da Rockstar’ın yeni oyunun gelir potansiyelini mümkün olduğunca hızlı değerlendirmek istemesinin nedenleri arasında gösteriliyor.

PC sürümünün piyasaya sürülmesi, şirketin ulaşabileceği oyuncu kitlesini de önemli ölçüde genişletebilir.

GTA 6 ONLINE İÇİN GELECEK YIL İŞARET EDİLDİ

GTA 6 çevrim içi modunun ne zaman kullanıma sunulacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Twitch Üst Yöneticisi (CEO) Dan Clancy, Tokyo Game Show kapsamında Bloomberg'e verdiği röportajda GTA 6 Online'ın "gelecek yıl" çıkacağını söyledi. Ancak Rockstar Games GTA 6 Online için resmi bir çıkış tarihi açıklamadı.

ROCKSTAR GAMES GTA 6'NIN ÇIKIŞ TARİHİNİ İKİ KEZ ERTELEDİ

Rockstar Games, GTA 6'nın geliştirme sürecinde kalite standartlarını korumak amacıyla takvimi değiştirmeye hazır olduğunu daha önce de gösterdi. Şirket oyunun çıkışını şimdiye kadar iki kez erteledi.

Rockstar, Aralık 2023’te GTA 6 için 2025 yılını çıkış tarihi olarak açıklamıştı. Daha sonraki duyurularla çıkış tarihi önce Mayıs 2026'ya, ardından 19 Kasım tarihine ertelendi. Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive ise bu yıl düzenlenen finansal sonuç toplantılarında oyunun 19 Kasım'da çıkacağını vurguladı.