GTA 6'yı Türkçe oynamak isteyen oyuncular için sevindirici bir alternatif bulunuyor. Oyunda resmi Türkçe dil desteği olmasa da CouchSubs gibi uygulamalar sayesinde PlayStation 5 ve Xbox konsollarında gerçek zamanlı Türkçe altyazı kullanmak mümkün. Peki, GTA 6 Türkçe yapma işlemi nasıl gerçekleştiriliyor? İşte GTA 6 Türkçe altyazılı oynama rehberi!

GTA 6 TÜRKÇE VAR MI? TÜRKÇE ALTYAZI DESTEĞİ BULUNUYOR MU?

Rockstar Games'in GTA 6 için sunduğu resmi dil seçenekleri arasında Türkçe bulunmuyor. Dolayısıyla oyunun ayarlarından doğrudan Türkçe altyazı açmak veya konsolun sistem dilini Türkçe yaparak oyunu çevirmek mümkün değil.

Ancak GTA 6'yı Türkçe oynamak isteyenlerin kullanabileceği alternatif yöntemler var. Yapay zeka destekli ekran çeviri uygulamaları, oyundaki İngilizce altyazıları algılayarak gerçek zamanlı şekilde Türkçeye çevirebiliyor. Dolayısıyla Rockstar resmen desteklemese de GTA 6'da Lucia ve Jason'un hikayesini, maceralarını ve genel oyun deneyimini tamamen Türkçe dilinde yaşayabilirsiniz.

GTA 6 TÜRKÇE YAPMA İŞLEMLERİ - PLAYSTATİON VE XBOX İÇİN

GTA 6 Türkçe yapma işlemi için kullanabileceğiniz araçlardan biri CouchSubs. Uygulama, oyun ekranındaki İngilizce metinleri algılayarak Türkçe altyazıları televizyonunuzda gösteriyor.

Üstelik GTA 6 Türkçe altyazı işlemi için konsolunuza herhangi bir Türkçe yama yüklemeniz gerekmiyor.

CouchSubs kullanmak için ihtiyacınız olanlar şöyle:

PlayStation 5 veya Xbox Series X/S konsolu

Google TV, Android TV, Samsung Smart TV veya LG Smart TV

Windows bilgisayar veya Android telefon

CouchSubs uygulaması

İnternet bağlantısı

İlk olarak telefonunuza veya bilgisayarınıza CouchSubs uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Ardından konsolunuzu uygulamaya tanıtarak televizyonunuzla bağlantı kurmalısınız.

Kurulum sırasında televizyonunuzun işletim sistemine göre bazı ek işlemler yapmanız gerekebilir. Google TV ve Android TV modellerinde USB hata ayıklama, Samsung televizyonlarda geliştirici modu, LG televizyonlarda ise Developer Mode etkinleştirilmeli.

Kurulum tamamlandıktan sonra CouchSubs uygulamasını açarak çeviriyi başlatabilirsiniz.

GTA 6 TÜRKÇE ALTYAZILI OYNAMA NASIL YAPILIR?

GTA 6 Türkçe altyazılı oynama işleminin en önemli aşaması, oyunun kendi İngilizce altyazılarını etkinleştirmek.

CouchSubs, ekrandaki İngilizce metinleri algılayarak Türkçeye çevirdiği için oyunun altyazı seçeneğinin açık olması gerekiyor.

Uygulama üzerinden çeviriyi başlattıktan sonra GTA 6'nın ayarlarından İngilizce altyazıları etkinleştirin. Sistem, ekrandaki metinleri algıladığında Türkçe karşılıklarını televizyonunuzda göstermeye başlayacak.

Dilerseniz CouchSubs ayarlarından Türkçe altyazıların boyutunu, rengini ve ekrandaki konumunu da değiştirebilirsiniz.

GTA 6 TÜRKÇE ALTYAZI ÜCRETSİZ Mİ?

Normal şartlarda CouchSubs GTA 6 için ücretsiz Türkçe çeviri seçeneği sunuyor. Bunun yanında daha hızlı ve kaliteli çeviri elde etmek isteyen oyuncular Gemini veya DeepL gibi servislerin API anahtarlarını da kullanabiliyor. Özellikle uzun diyalogların bulunduğu GTA 6 görevlerinde yapay zeka destekli çeviri servisleri daha iyi sonuç verecektir.