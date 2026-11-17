2022 yılında Rockstar Games sistemlerine sızarak Grand Theft Auto 6 (GTA 6) görüntülerini internete sızdıran Lapsus$ hacker grubunun üyesi Arion Kurtaj, hakkındaki suçlamaları kabul etti. Notebookcheck'in haberine göre, Oxford doğumlu 21 yaşındaki Kurtaj, 16 Kasım Pazartesi günü Londra'daki Woolwich Kraliyet Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

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GTA 6 videolarını sızdıran hacker suçunu kabul etti: Ceza tarihi belli oldu Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 208

Kurtaj, yalnızca Rockstar Games saldırısını değil, 16 ve 17 yaşlarındayken telekomünikasyon ve teknoloji şirketleri BT/EE, Revolut ve Uber'e düzenlediği siber saldırıları da itiraf etti. Gözaltında bulunduğu sırada görevlilere saldırdığını ve ısırma eylemlerinde bulunduğunu da kabul eden Kurtaj'ın cezası, 23 Kasım tarihinde aynı mahkemede belli olacak.

OTEL ODASINDAN FİRE TV STİCK İLE SIZDI

Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre Kurtaj, Eylül 2022'de önceki siber saldırıları nedeniyle kefaletle serbest bırakıldığı ve polis koruması altında bir Travelodge otelinde kaldığı sırada Rockstar Games'i hedef aldı. Saldırıyı gerçekleştirmek için yalnızca bir Amazon Fire TV Stick, akıllı telefon, klavye ve fare kullandı.

Şirketin kurum içi mesajlaşma platformu Slack'e sızan Kurtaj, çalışanlara "Ben bir Rockstar çalışanı değilim, saldırganım" mesajını gönderdi ve 24 saat içinde Telegram üzerinden kendisiyle iletişime geçilmemesi halinde oyunun kaynak kodlarını yayınlamakla tehdit etti.

Rockstar Games’in iş birliğini reddetmesi üzerine oyunun erken geliştirme aşamasına ait yaklaşık 60 dakikalık görüntüleri içeren 90 video bir GTA hayran forumunda paylaşıldı. Aralık 2023'te yayınlanan ilk resmi GTA 6 fragmanından 1 yıldan önce paylaşılan görüntülerde, oyundaki kadın ana karakter Lucia gibi detayları açığa çıktı.

Rockstar Games, mahkemeye sunduğu beyanda sızıntının şirkete 5 milyon dolara ve binlerce saatlik personel mesaisine mal olduğunu bildirdi.

HASTANEDEN CEZAEVİNE SEVK EDİLMİŞTİ

2023 yılında psikiyatristler, otizmi nedeniyle Kurtaj'ın yargılanmaya elverişli olmadığı yönünde rapor verdi. Ağustos 2023'te Southwark Kraliyet Mahkemesi'ndeki jüri, Kurtaj'ın 3 şantaj, 2 dolandırıcılık dahil toplam 12 suçu işlediğine hükmetti. Duruşmada sunulan ruh sağlığı değerlendirmesinde, Kurtaj'ın en kısa sürede siber suçlara geri dönme niyetinde olduğu belirtildi.

Aralık 2023'te doktorlar tehlike oluşturmadığına karar verene kadar süresiz olarak güvenlikli bir hastanede tutulmasına karar verilen Kurtaj, Ocak 2026'daki rutin değerlendirmede yargılanmaya elverişli bulundu. Normal bir cezaevine nakledilen Kurtaj'ın suçunu kabul etmesiyle birlikte yeni bir jüri yargılamasına gerek kalmadı.

DİĞER SALDIRILARIN MALİYETİ 10 MİLYON STERLİNİ BULDU

Savcılık makamı Kurtaj’ı, 2021 ve 2022 yıllarında Nvidia, Samsung ve Microsoft gibi teknoloji devlerini de hedef alan gençlerin yönettiği şantaj grubu Lapsus$'ın önde gelen isimlerinden biri olarak tanımladı. Savcılar, Kurtaj'ın diğer siber saldırı faaliyetlerinin yaklaşık 10 milyon sterlin zarara yol açtığını kaydetti.

Aynı davada yer alan ve suç tarihinde 17 yaşında olan bir diğer Lapsus$ üyesi ise yasal nedenlerle kimliği gizli tutularak Aralık 2023'te dolandırıcılık, şantaj ve bilgisayar suçlarından gençlik rehabilitasyon cezasına çarptırılmıştı.

GTA 6 19 KASIM'DA ÇIKIYOR

GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsolları için 19 Kasım'da 3.999 TL'lik standart sürüm fiyatıyla piyasaya sürülecek. Kurtaj’ın ceza duruşması ise oyunun çıkışından dört gün sonra gerçekleşecek.