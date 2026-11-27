13 yıllık bekleyişin ardından 19 Kasım’da piyasaya sürülen Grand Theft Auto 6 (GTA 6), yalnızca oyun dünyasında değil emlak piyasasında da yankı uyandırdı. Oyunun ana karakterlerinden Jason’ın Key Lento bölgesindeki su kenarı evine benzeyen gerçek bir yapı, ABD’nin Florida eyaletindeki Key Largo’da 739 bin dolar fiyatla satışa sunuldu.

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GTA 6'da Jason'ın evi gerçek hayatta satışa çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı! Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 132

Dexerto'nun haberine göre, emlak danışmanı Jordan Moc tarafından ilana koyulan mülk, dış görünümüyle GTA 6'nın 1. bölümündeki Güney Florida atmosferini birebir yansıtıyor. Oyuncuların Brian Heder için çalıştığı, boş zamanlarında ise Rusty Anchor'ı ziyaret edip hazine avına çıktığı veya spor öncesinde dinlendiği Key Lento'daki evle aralarında dikkat çekici ortak noktalar bulunuyor.

JASON'IN EVİYLE BENZERLİKLER VE FARKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Key Largo’da satışa çıkarılan mavi boyalı ev, tıpkı Jason’ın oyundaki evi gibi direkler üzerinde duruyor. Yapının bahçesinde bir teknenin yer alması ve doğrudan suya erişim sunması da GTA 6'daki sahil evini anımsatan unsurlar arasında bulunuyor.

Öte yandan gerçek hayattaki konutun oyundaki versiyonuna kıyasla bazı farkları var. Jason’ın tek yatak odalı evinin aksine iki yatak odasına sahip olan yapıda, ahşap basamaklar yerine beton merdivenler yer alıyor ve oyundaki gibi su sızdıran bir çatı sorunu bulunmuyor.

GTA HAYRANLARI İLANI ESPRİLİ YORUMLARLA DOLDURDU

Jordan Moc'un paylaştığı ilan, kısa sürede Grand Theft Auto hayranlarının dikkatini çekti. Çok sayıda oyuncu, evin ödemesini GTA 6'nın oyun içi bankacılık sistemi olan BuckMe üzerinden yapıp yapamayacaklarını sordu.

İlanın altına gelen yorumlarda oyundaki detaylara göndermeler yapıldı. Bir kullanıcı, "Hey, döşeme tahtalarının altında bir şey unuttum hafta sonu uğrarım" ifadelerini kullanırken, bir başka kullanıcı oyunda yakınlarda yaşayan Mandy karakterine atıfta bulunarak "Tesisat konusunda yardıma ihtiyacı olan komşu da fiyata dahil mi?" diye sordu.

Bir diğer takipçi ise "GTA VI’nın ardından bu evler Amerika’daki diğer tüm yerlerden daha fazla değer kazanacak" değerlendirmesinde bulundu.