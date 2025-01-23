GTA Vice City: Next-Gen Edition hayranlarla buluşuyor, ancak tehlike kapıda

23 Ocak 2025 09:59 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 09:59

GTA Vice City: Next-Gen Edition, oyunun orijinal hikayesini ve görevlerini koruyan bir mod olarak piyasaya çıkıyor. Ancak modun 25 Ocak 2025'teki çıkışının ardından Rockstar Games'in mod politikaları nedeniyle yayından kaldırılabileceği endişesi hakim.

Rockstar Games'in "GTA: The Trilogy - The Definitive Edition" üçlemesi, 2021 yılında çıkış yaptığında hayal kırıklıklarıyla gündeme oturmuştu. Üç efsanevi oyunun yenilenmiş versiyonları, garip yapay zeka kaplamaları, kusurlu karakter modelleri ve bitmek bilmeyen hatalarıyla eleştirilerin hedefi olmuştu. Aradan geçen dört yılın ardından, hayranlar yeni bir çalışmaya imza attı.

Bu kapsamda, GTA Vice City: Next-Gen Edition adlı bir mod çalışması, serinin klasik oyununu modern bir görünüme kavuşturuyor. Mod, Vice City'nin atmosferini GTA 4'ün güçlü oyun motoru RAGE ile bir araya getiriyor.

ORİJİNAL HİKAYE VE GÖREVLER KORUNUYOR

Proje, yalnızca Vice City haritasını aktarmakla kalmıyor; orijinal oyunun görevlerini ve diyaloglarını da kapsıyor. Geliştiriciler, bu modun sadece bir görsel yükseltmeden ibaret olmadığını vurguluyor. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılıyor:

"Bu mod, haritanın başka bir yere taşındığı bir diğer mod değil. Orijinal oyunun tüm görevleri de aktarılıyor. Resmi remaster sürümü görüntüyü işlemek için Unreal Engine kullanıyor. Fakat oyunun fizik motoru, eskimiş mekanikleri ve animasyonuyla hâlâ 20 yıl önce çıkan RenderWare motorunu kullanıyor."

GTA VİCE CİTY: NEXT-GEN EDİTİON NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA Vice City: Next-Gen Edition 25 Ocak 2025'te yayınlayacak. Ancak hayranların bu heyecanı, Rockstar Games'in modlar konusundaki katı politikasıyla gölgelenebilir. Daha önce, GTA 4 haritasını GTA 5'e taşıyan Liberty City Preservation Project gibi birçok yüksek profilli mod çalışması, Rockstar tarafından yayından kaldırılmıştı. Benzer bir durum yenilenen Vice City projesinde de yaşanabilir.

"YASAKLANMADAN ÖNCE ARŞİVLEYİN" UYARISI

Oyuncular, modun yayınlanmasının ardından Rockstar Games'in müdahale edebileceği endişesiyle projeyi indirme ve arşivleme çağrıları yaptı. Öte yandan bazı kullanıcılar, Rockstar'a çağrıda bulunarak bu projeye dokunulmamasını talep etti.