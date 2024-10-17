Güneş en aktif dönemine girdi: Navigasyonlar bozulabilir

17 Ekim 2024 15:27 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 15:31

NASA, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) ve Uluslararası Güneş Döngüsü Tahmin Paneli'nden yetkililer, Salı günü yaptıkları açıklamada, Güneş'in mevcut döngüsünde maksimum aktivite seviyesine ulaştığını duyurdu. Güneş aktivitelerinin iletişim ve navigasyon sistemlerinde de kesintilere yol açabileceği söyleniyor.

Güneş​ döngüleri 11 yılda bir tekrar ediyor. Döngünün zirvesine ulaşıldığında Güneş’in manyetik kutupları ters dönüyor ve aktiviteleri artıyor. NASA Uzay Hava Programı Direktörü Jamie Favors, "Güneş maksimumu sırasında güneş lekeleri artar ve buna bağlı olarak güneş aktivitelerinde de artış olur. Bu, Güneş’i daha yakından incelemek için heyecan verici bir fırsat. Ancak bu artış, Dünya’da ve güneş sistemimizde gerçek etkiler oluşturabiliyor" dedi.

NAVİGASYONLARDA TEHLİKE

Artan güneş aktiviteleri, uyduları ve uzayda bulunan astronotları etkileyebildiği gibi iletişim ve navigasyon sistemlerinde de kesintilere yol açabiliyor. Mayıs 2024'te güneş patlamalarının ve koronal kütle püskürmelerinin artması, son 500 yılın en güçlü aurora gösterilerinden birine neden olmuştu.

EN YÜKSEK GÜNEŞ AKTİVİTESİ

NOAA Uzay Hava Operasyonları Direktörü Elsayed Talaat ise, "Bu duyuru, bu döngüde göreceğimiz en yüksek güneş aktivitesinin şu an olduğu anlamına gelmiyor. Güneş maksimumuna ulaştı, ancak bu döngünün zirvesine hangi ayda ulaştığını belirlemek aylar veya yıllar alabilir" dedi.

Bilim insanları, Güneş'in bu aktif döneminin yaklaşık bir yıl daha süreceğini, ardından aktivitenin yeniden azalacağını öngörüyor. Güneş döngüleri, 18. yüzyılın ortalarından beri takip ediliyor. Alman amatör astronom Heinrich Schwabe, güneş lekelerinin ilk kapsamlı sayımını yapmıştı. Bu gözlemlenen 25. döngü.

Güneş Döngüsü Tahmin Paneli Eş Başkanı ve Southwest Araştırma Enstitüsü'nde baş bilim insanı olan Lisa Upton, "25. güneş döngüsünde beklenenden biraz daha fazla güneş lekesi aktivitesi gözlemledik. Ancak, büyük fırtınalar görmemize rağmen bunlar maksimum evrede beklediğimizden daha büyük değil" diye konuştu.