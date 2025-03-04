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 | Ömer Faruk Dogan

Güneş enerjisi ile telefonu şarj eden kılıf tanıtıldı! Artık şarj cihazına gerek yok

Mobil teknoloji dünyasının dikkat çeken markalarından Infinix, MWC 2025 etkinliğinde cep telefonlarının şarj derdini çözmek için geliştirdiği yeni konseptini tanıttı. Şirketin yeni güneş enerjili telefonu ve solar şarj destekli telefon kılıfı, kullanıcıların sürekli olarak priz arama sorununu kökten çözebilir.

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KAYNAK:
The Verge
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 09:21

Çinli akıllı telefon markası Infinix, dikkat çekici konseptleriyle tanınan bir firma ve bu yılki MWC 2025'te (Mobil Dünya Kongresi) ilhamını gökyüzünden alıyor. Şirket iki yeni prototip tanıttı: Arka panelinde entegre güneş paneli bulunan bir akıllı telefon ve güneş enerjisiyle şarj edilebilen bir telefon kılıfı.

DÜŞÜK MALİYETLİ HÜCRELER KULLANIYOR

Infinix bu teknolojiye "SolarEnergy-Reserving" adını veriyor ve perovskit güneş hücreleri kullanıyor. Geleneksel silikon güneş hücrelerine kıyasla daha ince ve daha düşük maliyetli olan bu hücreler, ayrıca Maksimum Güç Noktası Takibi (MPPT - Maximum Power Point Tracking) adı verilen ve voltajı düzenleme yardımcı olan bir sistemle çalışıyor.

Infinix güneş enerjisi ile şarj olan telefon

AŞIRI ISINMAYI ÖNLEYEN ÖZEL SİSTEM

Sistemin amacı, gücü en verimli şekilde kullanırken aşırı ısınmayı önlemek; çünkü doğrudan güneş ışığı almak güneş panelleri için faydalı olsa da telefonun aşırı ısınmasına yol açabilir ve bu da hiçbir kullanıcının yaşamak isteyeceği bir sorun değil.

Hatta Infinix aşırı ısınmanın önüne geçmek için telefonun en fazla kaç Watt ile şarj olabileceğini bile sınırlamış. Cep telefonlarında 200W'a kadar hızlı şarj değerlerini gördüğümüz şu günlerde, bu Çinli telefon yalnızca 2W güç ile şarj olabiliyor.

GÜNEŞ ENERJİLİ KILIF TANITILDI

Infinix'in tanıttığı solar şarj destekli telefon kılıfı ise cihazın yan tarafındaki özel temas noktaları sayesinde enerji aktarımı yapabiliyor. Ürün, geceleri klasik bir kılıf olarak kullanılabilirken, gündüz ise güneş enerjisinden yararlanarak telefonu şarj eden özel bir kılıf olarak kullanıcılara hizmet ediyor.

Infinix güneş enerjisi ile şarj eden kılıf
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Sıkça Sorulan Sorular

Güneş enerjisi nasıl çalışır?
Güneş panellerindeki güneş hücreleri, güneş ışığını emerek elektronları harekete geçirir ve doğrudan elektrik üretir. Bu elektrik, cihazları çalıştırmak veya bataryalarda depolamak için kullanılabilir.
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#Teknoloji
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