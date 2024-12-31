Güneş enerjisi ile çalışan biber kurutma makinesi üretildi: 5 günlük süre 1,5 güne iniyor

31 Aralık 2024 14:18 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 14:18

Şanlıurfa'da, Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü GAPTAEM mühendisleri tarafından güneş enerjisiyle çalışan biber kurutma makinesi geliştirildi. Cihaz, normal şartlarda 5 günde kuruyan biberleri sadece 1,5 gün gibi kısa bir sürede kurutmayı başardı.

Biber​ üretiminin önemli bir merkezi olan Şanlıurfa​'da, biberlerin kurutulma süresini kısaltan bir yenilik hayata geçti. Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) mühendislerinden Ahmet Bedei Emen, güneş enerjisi ile çalışan biber kurutma makinesi üretimi için çalışma yaparak isot üreticilerinin ihtiyaçlarını karşıladı.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞIYOR

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) desteğiyle yürütülen "Kırmızı Biberde Güneş Enerjisiyle Çalışan Prototip Kurutucu Tasarımı" projesi kapsamında, yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın ardından biber kurutma makinesi prototipi üretildi. Cihaz, güneş enerjisi​ kullanarak hem kurutma süresini kısaltıyor hem de enerji tasarrufu sağlıyor.

Biberler, cihazın içinde dairesel olarak hareket eden tavalara yerleştirildi. Ardından kurutulmuş ve yüksek ısıdaki havayla daha hızlı bir şekilde kurudular. GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, enstitü olarak üreticilerden gelen talep üzerine bu makinayı geliştirdiklerini söyledi.

5 GÜNDE KURUYAN BİBER 1,5 GÜNDE KURUDU

Cihazla daha hijyenik ortamda kurutma işleminin yapılabildiğine işaret eden Çetiner, bu çalışmalarında hem kurutmayı daha sağlıklı yapmak hem de günü kısaltmayı amaçladıklarını belirtti. Biberin kuruma süresini 5 günden 1,5 güne indirdiklerini anlatan Çetiner, cihazda bulunan tavaların krom olması, kuru hava ile kurutulmasıyla hijyen ve aflatoksin açısından yaşanan sıkıntıların önüne geçtiklerini ekledi.

Projeyle birlikte biber sezonu sonunda biber fiyatlarının düşmesi ve üreticilerin ve halkın, soğuk ve yağışlı havalarda biber kurutma işini yapamayışından kaynaklı sıkıntıları da çözmüş olduklarını aktaran Çetiner, cihazın kurutmayı nasıl yaptığını da şöyle anlattı:

"Nasıl kurutuyoruz? Biz bu projede geliştirdiğimiz sistem ile güneş enerjisinden kuru havayı ısıtıyoruz ve bu kuru hava ile şimdilik 70 derece uygulamamız yeterli oldu. 100 dereceye kadar artırabiliyoruz. Kuru havayı cihazın içine basarak bizim tavalara dizdiğimiz biberlerimizi kurutuyoruz."