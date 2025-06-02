Güneş patlaması Dünya'yı vurdu: Cep telefonunuz, uydular, elektrik hatları: hepsi tehlikede!

Güneş'te meydana gelen güçlü bir patlama, Dünya'da etkisini göstermeye başladı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), 30 Mayıs'taki patlamanın ardından gezegenimize yönelik "şiddetli (G4)" düzeyde jeomanyetik fırtına uyarısı yaptı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş'te meydana gelen güçlü bir patlamanın etkilerinin Dünya'da hissedilmeye başlandığını açıkladı. Kurumun verdiği bilgiye göre, 30 Mayıs'ta gerçekleşen patlamanın ardından bugün itibarıyla gezegenimizde "şiddetli (G4)" düzeyde jeomanyetik fırtına gözlemlendi.

NOAA'ya bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi'nden (SWPC), yapılan açıklamada söz konusu fırtınanın elektrik altyapısı, uydu sistemleri ve navigasyon sinyalleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği, bunun da özellikle elektrik iletim hatlarında voltaj kontrol sorunlarına ve geçici aksamalara yol açabileceği kaydedildi.

3 HAZİRDAN İTİBAREN ETKİSİ AZALACAK

1 ve 2 Haziran boyunca şiddetli fırtına seviyelerinin devam edebileceği belirtilen açıklamada, 3 Haziran'dan itibaren ise etkisinin hafif-orta (G1-G2) seviyelere gerilemesinin beklendiğini aktarıldı.

Açıklamada, özellikle yüksek bölgelerde Kuzey Işıklarını gözlemlemenin mümkün olabileceğine işaret edildi.