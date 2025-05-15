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 | Ömer Faruk Dogan

Güney Kore, Temu'yu affetmedi: Yasa ihlaline milyonluk ceza

Güney Kore, son dönemin yükselen e-ticaret platformlarından Çin merkezli Temu'ya kişisel verilerin kullanımı konusunda yaptığı bir ihlal nedeniyle üst düzey ceza kesti.

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Güney Kore, Temu'yu affetmedi: Yasa ihlaline milyonluk ceza
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 11:51

Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC), yaptığı soruşturma sonucunda Temu'nun Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası'nı ihlal ettiğini tespit ettiğini duyurdu. İhlal nedeniyle şirkete 1,36 milyar won, yani yaklaşık 37,7 milyon Türk Lirası tutarında para cezası verildi.

GÜNEY KORE TEMU'NUN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMADI

PIPC'ten yapılan açıklamada, Temu'nun müşterilerin kişisel bilgilerinin işlenmesi ve depolanması konusunda Güney Kore, Çin, Singapur, Japonya ve diğer ülkelerdeki birden fazla şirketten hizmet aldığı ancak bunu resmi politikasında belirtmediği aktarıldı. Temu'nun ayrıca müşterilerinin kişisel bilgilerini emanet ettiği iş ortaklarına bilgi koruma önlemleri konusunda eğitim, yönetim ve denetim desteği sağlamadığı kaydedildi.

Güney Kore, Temu'yu affetmedi: Yasa ihlaline milyonluk ceza

Temu'nun 2023 sonu itibarıyla günlük ortalama 2,9 milyon Güney Koreli tarafından kullanıldığını, yerel bir acente belirlemediği ve üyelik iptal sürecini zorlaştırdığı aktarıldı. Buna rağmen Temu'nun son zamanlarda kişisel bilgileri işleme politikasını gözden geçirmek, yerel acenteler belirlemek ve üyelik iptal prosedürlerinden bazılarını iyileştirmek gibi gönüllü düzeltici önlemler aldığı ifade edildi.

PIPC, geçtiğimiz yılın Nisan ayında Güney Kore'de hızlı bir şekilde büyüyen Çinli e-ticaret platformları Temu ve AliExpress tarafından toplanan ve kullanılan kişisel verilerle ilgili bir soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmanın başlamasından yaklaşık 3 ay sonra AliExpress'e 1,97 milyar won (yaklaşık 54,5 milyon) para cezası verilirken, Temu'nun yerel satışlarına ilişkin yetersiz veri bulunması nedeniyle Temu ile ilgili karar ertelenmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Temu nedir?
Temu, Çin merkezli PDD Holdings'in bir iştiraki olan ve 2022 yılında kurulan bir çevrim içi alışveriş platformudur. Temu, kullanıcılarına elektronik, giyim, ev eşyaları, kozmetik ve daha birçok kategoride ürün sunuyor. Ürünleri doğrudan Çin'deki üreticilerden tüketicilere ulaştırarak aracıları ortadan kaldırıyor ve bu sayede daha uygun fiyatlar sunmayı hedefliyor.
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