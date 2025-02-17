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 | Murat Makas

Güney Kore’den DeepSeek’e yasak

Güney Kore, Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek’in veri toplama yöntemlerine dair endişeler nedeniyle yeni indirmeleri askıya aldı. Uygulama, gizlilik yasalarına uygun iyileştirmeler yapıldığında yeniden erişime açılacak.

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Güney Kore’den DeepSeek’e yasak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 11:04

Güney Kore, Çin merkezli yapay zeka uygulaması DeepSeek'in yeni indirilmesini durdurdu. Birçok devlet bakanlığı ve kurumu, yapay zeka hizmetine iç erişim engeli getirdikten sonra bu adım atıldı. Güney Kore, verilerin toplanma yöntemleriyle ilgili endişeler nedeniyle Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek'in yeni indirilmesini askıya aldı.

İÇ ERİŞİMİN ENGELLENMESİ SONRASI KARAR GELDİ

Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu, hizmetin cumartesi günü itibariyle askıya alındığını ve ülkenin kişisel veri koruma yasalarına uygun iyileştirmeler yapıldıktan sonra yeniden başlatılacağını açıkladı. Yonhap haber ajansına göre, bu karar, birçok devlet bakanlığı ve kurumunun, DeepSeek'in 'veri yönetim uygulamaları' konusundaki endişeler nedeniyle iç erişimi engellemesinin ardından geldi. Komisyon, geçen ay DeepSeek'ten veri toplama ve yönetim yöntemleri hakkında resmî açıklama istemişti.

Güney Koreli yetkililere göre, DeepSeek şirketi o zamandan beri ülkede bir temsilci atadı ve Güney Kore’nin gizlilik yasalarını yeterince dikkate almamaktaki eksikliklerini kabul ederek komisyonla işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Geçen ay, ABD merkezli OpenAI'ın ChatGPT'sine göre çok daha az kaynakla büyük bir ilerleme kaydeden ve maliyet etkin, üretsiz chatbot hizmeti sunan Çinli girişim DeepSeek, yapay zeka endüstrisinde büyük yankı uyandırmıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

DeepSeek'i kim finanse ediyor?
Hangzhou, Zhejiang merkezli şirket, Çinli hedge fonu High-Flyer tarafından sahipleniliyor ve finanse ediliyor. DeepSeek, Temmuz 2023'te High-Flyer'ın kurucu ortağı ve aynı zamanda her iki şirketin CEO'su olan Liang Wenfeng tarafından kuruldu. Şirket, Ocak 2025'te DeepSeek-R1 modelinin yanı sıra kendi adını taşıyan bir sohbet robotu başlattı.
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