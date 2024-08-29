Hafta sonu uykusunun faydası araştırıldı: Hayat kurtaran bir sırrı açığa çıktı

29 Ağustos 2024 16:36 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 16:38

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Uyku, genel sağlık ve yaşam kalitesi için son derece önemli bir bileşen. Bilimsel araştırmalara göre yeterli uyku, bağışıklık sisteminden metabolizmaya kadar pek çok fizyolojik işlevi destekliyor ve aynı zamanda zihinsel sağlığı olumlu yönde etkiliyor. Özellikle hafta sonu uykusunun ise kalp sağlığına önemli bir etkisi olduğu ortaya çıktı.

Uyku bozukluğunun uzun vadeli sağlık etkileri konusunda yapılan araştırmalar, düzensiz uyumanın kalp hastalıklarına yakalanma riskini artırabileceğini gösteriyor. Yeni bir araştırma ise hafta içi uykusuzluk çeken kişilerin hafta sonları ekstra uyuyarak kalp hastalığı risklerini yüzde 20 azaltabileceğini ortaya koydu.

90 BİN KİŞİ İNCELENDİ

Independent'in haberine göre Birleşik Krallık'ta 90 binden fazla kişi üzerinde yapılan incelemelerden elde edilen veriler, hafta içi uyku eksikliğinin hafta sonu fazladan uyuyarak telafi edilmesinin, uyku yoksunluğunun olumsuz etkilerini azaltabileceğini gösterdi.

Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongresi 2024'te sunulan raporda, hafta sonları en fazla "telafi" uykusu uyuyan kişilerin, hafta sonları daha da az uyuyanlara kıyasla kalp hastalığı riskinin beşte bir oranında düştüğü ifade edildi.

HAFTA SONU UYKUSU, KALP HASTALIĞI RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Çin'in başkenti Pekin'deki Fuwai Hastanesi Ulusal Kardiyovasküler Hastalıklar Merkezi'nden Yanjun Song, "Yeterli telafi uykusu, düşük kalp hastalığı riskiyle bağlantılıdır." dedi ve bu ilişkinin, hafta içi düzenli olarak yetersiz uyku çeken bireylerde daha belirgin hale geldiğini belirtti.

Çalışma için yazarlar, yarım milyon bireyin tıbbi ve yaşam tarzı kayıtlarını tutan Birleşik Krallık Biobank projesinin bir parçası olan 90 bin 903 kişinin kendi bildirdiği verileri inceledi. Bunlardan yalnızca 19 bin 816'sı uyku yoksunluğu kriterlerini karşılıyordu. Kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, düzensiz kalp ritmi ve felç geçirenleri belirlemek için hastane kayıtları ve ölüm nedeni kayıt bilgileri kullanıldı.

14 yıllık bir takip süreci boyunca ekip, en fazla ekstra uyku uyuyan kişilerin (hafta sonları 1,28 ila 16,06 saat arasında değişen) kalp hastalığı geliştirme olasılıklarının, en az telafi uykusu uyuyan kişilere (hafta sonları 16,05 saat ila 0,26 saat arasında değişen) kıyasla yüzde 19 daha az olduğunu buldu.

Araştırmacılar, günlük uyku eksikliği çeken bir alt grupta, en fazla telafi uykusu uyuyanların, en az uyuyanlara kıyasla kalp hastalığı geliştirme riskinin yüzde 20 daha düşük olduğunu söyledi.