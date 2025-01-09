Hakem hatalarının önüne geçecek, taktikleri belirleyecek! Yapay zekanın maç sırasında önerdiği 5 teknoloji

09 Ocak 2025 14:30 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 14:31

Türk futbolu başta olmak üzere dünya futbolunda uygulanan VAR sistemi yine tartışmalara neden oluyor. Bazı hakem kararları skorları olumsuz etkiliyor. Yapay zekâya futbolda daha adil ve zevkli bir oyun için kullanılması gereken teknolojiler soruldu. İşte futbolda daha adil ve zevkli bir oyun için mutlaka kullanılması gereken 5 teknoloji...

VAR sistemi tarih oluyor, yeni teknoloji geliyor! Şartlı itiraz hakkı ve dahası

VAR sistemi tarih oluyor, yeni teknoloji geliyor! Şartlı itiraz hakkı ve dahası

Türk futbolunda son dönemlerde saha içinde görev alan hakemlerin yanı sıra VAR sisteminde oturan hakemler de tartışılmaya başlandı. Dünya futbolunda yapılan kritik hakem​ hataları da skora olumsuz yansıyabiliyor. VAR​, gol çizgisi gibi pek çok teknoloji​ artık futbolla iç içe. Ancak hakem kararları gerek başka konular hakkında tartışmalar bitmek bilmiyor.

Yapay zekâya futbolun daha adil, oyunun daha akıcı olması için kullanılması gereken teknolojileri soruldu. İşte o öneriler…

DİNAMİK HAVA DURUMU KONTROLÜ

Yapay zekânın ilk önerisi dinamik hava durumu kontrolü oldu. Buna göre, gelişmiş hava yönetim sistemleri ile stadyum içindeki hava koşulları dinamik olarak ayarlanacak. Örneğin, sıcaklık, nem ve rüzgar hızları kontrol edilecek. Böylece daha zevkli bir oyun için gereken koşullar sağlanmış olacak.

YAPAY ZEKA İLE TAKTİK BELİRLENMESİ

Bu sisteme göre AI, oyuncuların oyun içindeki davranışlarını analiz edip maçların stratejik analizini yapmak için kullanılacak. AI, topladığı verileri analiz ederek rakip takımın oyun stilini, pas tercihlerini, atak bölgelerini belirleyip teknik direktöre eş zamanlı olarak aktaracak.

FUTBOLCULARIN PSİKOLOJİK DURUMUNU AKTARAN SENSÖRLER

Yapay zekâya göre maç içerisinde futbolcuların stres, kaygı, öfke gibi duygularının yoğunluğu, biyosensörler aracılığıyla takip edilecek. Örneğin, öfke duygusu ağır basan bir oyuncu belirlendiğinde kırmızı kart görme potansiyelinden dolayı saha kenarına alınacak.

SAHA İÇİ ZEMİN KONTROLÜNÜN GERÇEK ZAMANLI OLARAK YAPILMASI

Futbol​ sahası zeminine yerleştirilecek akıllı sensörler aracılığıyla topun hangi bölgede daha çok sektiği, hangi bölgede daha çok hızlandığı gibi veriler toplanacak ve bunlar oyunculara iletilecek.

DAHA HIZLI ÇALIŞAN VE GELİŞMİŞ BİR VAR SİSTEMİ: 3D ALAN İZLEME KAMERALARI

Yapay zekânın bu önerisine göre sahaya yerleştirilen çok sayıda 3D kamera, her oyuncunun hareketini, topun konumunu ve hakemin pozisyonunu gerçek zamanlı olarak izleyecek. Yapay zekâ algoritmaları, bu kameraların sağladığı verileri işleyerek pozisyonlar hakkında kararları belirleyecek. Örneğin, topun çizgiyi geçtiği an, ofsayt pozisyonu, faul anları gibi durumları hakeme saati aracılığıyla eş zamanlı olarak iletecek. Sistem sadece hakemin görüş alanı dışında gerçekleşen pozisyonlarda devreye girecek.