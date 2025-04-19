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 | Yusuf Özgür Bülbül

Hatay semalarında Türk Yıldızları büyüledi!

Türk Hava Kuvvetleri'nin dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan coşkusunu Hatay'ın İskenderun ilçesine taşıdı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen nefes kesen gösteri uçuşu, yüzlerce depremzede vatandaşın yüreğine umut ve heyecan serpti...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 21:36
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 21:40

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Yüzlerce depremzede, akrobasi timinin gökyüzündeki etkileyici manevralarını büyük bir heyecanla izledi.

UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTILAR

Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde İskenderun ilçesinde Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi. İskenderun kent merkezi Atatürk bulvarında bulunan Nihal Atakaş camii önünde izlenecek şekilde gerçekleştirilen uçuşa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. İzleyicilere inanılmaz kesitler sunan Türk Yıldızları, uçaklarıyla gökyüzünde etkileyici akrobasi hareketleri sergiledi. Gösteri uçuşu, yüzlerce depremzede tarafından büyük bir heyecan ve coşkuyla izlendi. Türk Yıldızları'nın senkronize hareketleri, renkli duman izleri bırakma anları izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Hatay semalarında Türk Yıldızları büyüledi!

"UÇUŞLARI ÇOK GÜZEL GEÇTİ"

Yunus Emre Eke isimli vatandaş, "Güzel gösteriydi çok mutluyum burada olduğum için. Çok heyecan verici bir şey burada olmak. Uçuşları çok güzel geçti bugün için nasılsın aşırı inanılmaz iyi bir şey burada olmak. İnşallah bunlar tekrar olur" dedi.

Ailesiyle birlikte gösteri uçuşunu izlemeye gelen 11 yaşındaki Leman Naharacı da, "Annem, kardeşlerim, kuzenim ve teyzemle beraber geldik gösteriye. Uçakta el sallayan abiyi ve kalp yapanı çok beğendim. Bir daha istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte akrobasi uçuşunu beğendiğini dile getiren 15 yaşındaki Ela Nur Naharacı da, "Çok beğendim ve çok gurur verici bir şeydi. Gökyüzünde kalp yaptıklarında bizi çok önemsediklerini hissettim" dedi.

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