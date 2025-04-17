Hatay'da feci kaza! Otomobilin çarptığı 2 kadın metrelerce havaya uçtu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Yusuf İ. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 2 kadına çarptı. Kazada yabancı uyruklu Fatıma Milhem olay yerinde hayatını kaybederken, Beyyan Saragibi ağır yaralandı. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kadınların çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya uçtuğu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ HABERLER
Sıkça Sorulan Sorular
KAZALARA EN ÇOK NE SEBEP OLUR?
Trafik kazası, genellikle bir arabanın yayaya, başka bir araca veya herhangi bir objeye çarpması sonucu gerçekleşir. En sık görülen kaza nedenleri arasında aşırı hız, dikkatsizlik, alkollü araç kullanımı ve trafik kurallarına uymama yer alır. Ayrıca yetersiz sürüş deneyimi ve araç bakımlarının ihmal edilmesi de kazaların başlıca sebepleri arasındadır. Kötü Hava koşulları da kazalara davetiye çıkarır. Yağmur, sis, kar veya buzlanma gibi kötü hava koşulları, görüş mesafesini azaltır. Yol tutuşunu olumsuz etkileyerek kazaları tetikleyebilir.