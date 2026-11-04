TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 15:28

Havayolu firmaları binlerce yolcunun kişisel verilerini çaldırdı

Rezervasyon platformu Amadeus sistemlerindeki güvenlik açığı nedeniyle uluslararası havayolu şirketlerine ait on binlerce yolcunun seyahat ve pasaport verileri sızdırıldı. JAL, ANA ve Cathay Pacific başta olmak üzere çok sayıda taşıyıcı ihlalden etkilendiğini bildirdi.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Havayolu firmaları binlerce yolcunun kişisel verilerini çaldırdı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 15:28

Havayolu firmalarına rezervasyon ve biletleme hizmeti sağlayan Amadeus'un sistemleri hacklendi. Yetkisiz kişilerin sisteme sızması sonucunda yolcuların isimleri, uçuş güzergahları ve belirli durumlarda pasaport bilgileri açığa çıktı.

Ağustos 2023 ile Eylül 2026 tarihleri arasını kapsayan sızıntı neticesinde etkilenen toplam yolcu sayısı ve ihlalin Amadeus tarafından ilk olarak ne zaman tespit edildiği belli değil. Kendi kurumsal ağlarında güvenlik ihlali yaşanmadığını vurgulayan Cathay Pacific ve Malaysia Airlines gibi şirketler, yetkisiz erişimin doğrudan rezervasyon verilerini işleyen Amadeus üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.

Havayolu firmaları binlerce yolcunun kişisel verilerini çaldırdı

HANGİ HAVAYOLU FİRMALARI ETKİLENDİ?

Sızıntıdan etkilendiğini resmi olarak duyuran şirketler arasında Japan Airlines (JAL), ANA ve Cathay Pacific yer alıyor. JAL ve iştiraki Japan Transocean Air, yaklaşık 92 bin müşterinin verilerine ulaşıldığını ve paylaşılan bilgilerin çoğunlukla isimler ve uçuş ayrıntılarından oluştuğunu açıkladı.

Açıklamaya göre etkilenen yolculardan 2 bininin pasaport numaraları, milliyet, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kritik verileri de açığa çıktı.

Havayolu firmaları binlerce yolcunun kişisel verilerini çaldırdı

Japonya merkezli ANA firması, yaklaşık 37 bin 800 müşterisinin kaydının ihlalden etkilendiğini, 1.700 yolcunun uçuş detaylarının yanında pasaport veya iletişim bilgilerine de erişilmiş olabileceğini aktardı. Havayolu şirketi, kredi kartı numaralarının veya parolaların açığa çıkmadığını kaydetti.

Hong Kong merkezli Cathay Pacific, erişilen kayıtların 53 bin rezervasyonu kapsadığını açıkladı. Ulaşılan bilgilerin çoğunlukla rezervasyon referansı, yolcu adı ve uçuş detaylarından ibaret olduğu; bazı kayıtlarda e-posta adresleri, telefon numaraları, seyahat belgesi bilgileri veya mil programı numaralarının da yer aldığı aktarıldı. Cathay Pacific, finansal veya ödeme verilerine erişildiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirdi.

Güney Koreli Korean Air ve Asiana Airlines ile Alman Condor havayolu şirketinin de ihlalden etkilendiği rapor edildi. Reuters’ın aktardığına göre Malaysia Airlines 1 Kasım'da müşteri verilerinin açığa çıkmış olabileceğini teyit ederken, Avustralyalı Qantas rezervasyonlarının sızıntı kapsamında olup olmadığını inceliyor.

Havayolu firmaları binlerce yolcunun kişisel verilerini çaldırdı

SIZINTI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

JAL tarafından aktarılan bilgilere göre Amadeus, havayolu şirketine 23 Ekim'de ilk bildirimi iletti. Cathay Pacific ise 28 Ekim’de bilgilendirildiğini ve ayrıntılı verilerin ertesi gün ulaştığını duyurdu. JAL’ın yayınladığı bildirimde yetkisiz erişimlerin 10 Ağustos 2023 ile 23 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştiği listelendi.

Cathay Pacific, bir kullanıcının yolcu rezervasyonlarını incelemek amacıyla Amadeus hesabına ait giriş bilgilerini kullandığını, rezervasyon sağlayıcısının buna karşılık olarak parolayı sıfırladığını ve olağandışı hareket kontrollerini artırdığını duyurdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Marketten krem peynir almaya son! Yoğurttan 4 malzemeyle pratik tarif
Hakkarili genç kendi uçağını ve dronunu üretti! Hedefi TEKNOFEST
ETİKETLER
#Korean Air
#Ana
#Amadeus
#Cathay Pacific
#Japan Airlines
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.