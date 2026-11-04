Marketten krem peynir almaya son! Yoğurttan 4 malzemeyle pratik tarif

Market raflarında sıklıkla yer alan krem peynirler, sabah kahvaltılarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak kimi zaman sadece bir krem peynir almak için de markete gitmek zorlayıcı olabiliyor. Ancak sizin için sürpriz bir bilgimiz var. Artık krem peynirini marketten almanıza gerek kalmayacak. Çünkü yoğurttan oluşan 4 malzemeyle pratik bir şekilde peynir hazırlamak mümkün hale gelecek. İşte detaylar…

MARKETTEN KREM PEYNİR ALMAYA SON!

Sizlerde kahvaltı sofralarında sıklıkla krem peynir tüketenlerden misiniz? Ancak kimi zaman evde dibine ya da sonuna gelmek can sıkıcı olabiliyor. Öyle ki bu sıkıcılıkla birlikte markette gidip krem peynir almaya son dedirttirecek tarif ile evde kolay bir şekilde kendi krem peynirinizi yapacaksınız.

Market raflarında farklı çeşitleri bulunan krem peynirlerin evde yapılan alternatifini denemek isteyenler için uzun uzun malzeme listesinin olmadığını söylemek mümkün oluyor. Çünkü sadece dört malzemeyle hazırlanan bu krem peynir, sürekli yapmak isteyeceğiniz tarifler arasında yer alıyor.

Basit tarifiyle adeta kendine hayran bıraktıran krem peynir, küçükten büyüğe herkesin severek tüketebileceği ürünler arasında yerini alıyor. Üstelik hızlı bir şekilde olması da çoğu zaman anlık tüketimlerde kolaylık sağlıyor. Yoğurtla yapılan bu krem peynir, tadıyla da sofraların yeni gözdesi olacak.

YOĞURTTAN 4 MALZEMEYLE PRATİK TARİF

Evde kerem peynir hazırlamak sanıldığının aksine öyle uzun uzun malzeme listesini istemiyor. Hatta pahalı ve zor bulunan malzemelere de gerek kalmıyor. Yoğurtla birlikte 4 malzemeyle pratik bir şekilde kolayca hazırlanabiliyor.

Krem Peynir Tarifi!

Malzemeler;

4 kg yoğurt

6 damla limon

6 damla sirke

1 -2 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı;

Öncelikle yoğurdunuz kesilmiş olması gerekiyor. Ancak kesilmiş yoğurdunuz da yoksa burada süzme yoğurta kullanabilirsiniz. Elinizde kesilmiş sütünüz bulunuyorsa onu ocağa alın ve orta ateşte kaynayana kadar tuz, limon ve sirkeyi de koyun ve kapatın.

Daha sonrasında 15 dakikada kesilmeye başladığını göreceksiniz. Burada yapmanız gereken 2 ya da 3 dakika daha kaynatıp süzgece peynirleri toplamanız gerekiyor. Toplanan peynirler güzelce suyu süzülene kadar bekletilmesi gerekiyor.

Beklenen peynirler bir robotun içine konulup üzerine de sıvı yağ eklenerek robottan geçirilmesi gerekiyor. Burada isterseniz evinizde bulunan bir peynirden de küçük bir miktar ekleyebilirsiniz. İstemezseniz de sorun değil.

Robottan geçirilen peynirler krem peynir kıvamında olacaktır. Bir kaba alarak sabah kahvaltılarınız da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arada sıvı yağ eklemesi de yaparak üstünün kuru kalmasına engel olabilirsiniz.

EVDE KREM PEYNİR YAPMANIN PÜF NOKTASI

Evde kolay ve pratik bir şekilde krem peynir yapmak isterseniz bunun birkaç püf noktası bulunuyor. Evinizde kesilmiş yoğurt varsa kerem peynir rahatlıkla yapılabilir. Ancak yoksa da süzme yoğurtla da aynı işlemi yapabilirsiniz.

Krem peynir de peynirlerin süzülme miktarı da sizlere bağlıdır. Siz çok kremsi bir yapıda isterseniz suyun hepsinin süzülmesini bekleyebilirsiniz. İstemeyenler de istedikleri kıvam için süzme işlemini ayarlayabilir.