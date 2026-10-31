TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 11:39

Evde krem peynir nasıl yapılır? Evde peynir yapmanın püf noktaları

Kahvaltı sofralarının sevilen lezzetlerinden krem peyniri evde hazırlamak sandığınızdan çok daha kolay! Birkaç temel malzemeyle hazırlanan ev yapımı krem peynir, yumuşacık kıvamı ve sürülebilir dokusuyla sofralarınıza farklı bir tat katıyor. Peki, tam kıvamında krem peynir hazırlamak için hangi malzemeler gerekiyor, peynir yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte evde krem peynir yapmanın püf noktaları...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Evde krem peynir nasıl yapılır? Evde peynir yapmanın püf noktaları
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 11:39

Ekmek üzerine sürüldüğünde ağızda dağılan, kahvaltılara lezzet katan krem peyniri evde yapmak düşündüğünüzden çok daha kolay! Üstelik kendi hazırladığınız peynirin kıvamını ve lezzetini damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. , ve birkaç temel malzemeyle hazırlanan krem peynir, kahvaltıların yanı sıra farklı tariflerde de kullanılabiliyor. Peki, evde krem peynir nasıl yapılır? Tam kıvamında bir peynir elde etmek için hangi püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor? İşte adım adım ev yapımı krem peynir tarifi...

HABERİN ÖZETİ

Evde krem peynir nasıl yapılır? Evde peynir yapmanın püf noktaları

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Evde süt, yoğurt ve birkaç temel malzeme ile pratik şekilde tam performansta krem ​​​​peynir hazırlamanın adımları, püf noktaları ve saklama koşulları anlatılmaktadır.
Tarif için 1 litre tam yağlı süt, 3 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı limon suyu, yarım çay kaşığı tuz ve kronik bağlı 1 yemek kaşığının hafızaya alınması gereklidir.
Kaynama noktasına gelen süt, yoğurt ve limon suyu eklenerek sürecin kesilmesi ve peynir parçalarının sona ermesi.
Oluşan peynir parçaları temiz bir tülbent veya ince süzgeçle süzülür ve pürüzsüz kıvam alana kadar blenderdan geçirilir.
Hazırlanan peynir hava almayan cam bir kavanozda, 4 derecelik bir muhafaza altında muhafaza edilmeli ve 3-4 gün içinde tüketilmelidir.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
  • Süt ve yoğurt gibi temel malzemeler kullanılır.
  • Süt kestirilerek peynir parçalarının oluşması sağlanır.
  • Peynir parçaları tülbent veya ince süzgeç yardımıyla peynir altı suyundan ayrılır.
  • Süzülen peynir, pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırılır.

  • Tuz ve isteğe bağlı diğer malzemelerle lezzetlendirilir.

    Evde krem peynir nasıl yapılır? Evde peynir yapmanın püf noktaları

EVDE KREM PEYNİR YAPMAK İÇİN HANGİ MALZEMELER GEREKİYOR?

Evde yumuşacık kıvamlı ve lezzetli bir krem peynir hazırlamak için çok sayıda malzemeye ihtiyacınız yok. Sütün doğal lezzetini yoğurdun hafif ekşiliğiyle buluşturarak kahvaltılarda severek tüketebileceğiniz bir peynir elde edebilirsiniz.
 

Ev yapımı krem peynir için gerekli malzemeler:

  • 1 litre tam yağlı süt
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • İsteğe bağlı 1 yemek kaşığı tereyağı
Evde krem peynir nasıl yapılır? Evde peynir yapmanın püf noktaları

EVDE KREM PEYNİR YAPIMINA NASIL BAŞLANIR?

Evde krem peynir hazırlarken ilk adım, sütün doğru şekilde ısıtılması ve peynirin kesilmesini sağlayacak malzemelerin eklenmesidir. Bunun için sütü bir tencereye alıp kontrollü şekilde ısıtmak gerekiyor. Süt kaynama noktasına yaklaşınca yoğurt ve eklenerek karıştırılıyor. Bir süre sonra sütün kesildiği ve peynir parçalarının peynir altı suyundan ayrılmaya başladığı görülüyor. Bu aşamada karışımı fazla karıştırmamak, peynir parçalarının oluşmasını beklemek önemli.

Evde krem peynir nasıl yapılır? Evde peynir yapmanın püf noktaları

EVDE KREM PEYNİR YAPIMININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Ev yapımı krem peynirin lezzetini ve kıvamını belirleyen en önemli aşama, peynirin doğru şekilde süzülmesidir. Süt kesildikten sonra oluşan peynir parçalarını acele etmeden süzmek, fazla suyundan arındırmak gerekir. Süzme işlemi ne kadar iyi yapılırsa peynirin kıvamı da o kadar yoğun olur.

Dikkat edilmesi gereken diğer püf noktaları şunlardır:

  • Sütün taze ve tam yağlı olmasına dikkat edin.
  • Limon suyunu kontrollü miktarda ekleyin.
  • Peynir parçalarını süzerken temiz bir tülbent kullanın.
  • Peyniri pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar blenderdan geçirin.
  • Tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayın.

Bu aşamalara dikkat ederek sürülebilir, yumuşak dokulu bir krem peynir hazırlayabilirsiniz.

Evde krem peynir nasıl yapılır? Evde peynir yapmanın püf noktaları

EV YAPIMI KREM PEYNİR NASIL SAKLANIR?

Evde hazırladığınız krem peyniri tazeliğini ve lezzetini koruması için mutlaka buzdolabında saklamalısınız. Bunun için peyniri temiz, kuru ve hava almayan cam bir kavanoza aktarabilirsiniz. Peynirin içine ıslak kaşık sokmamak ve her kullanımda temiz bir kaşık tercih etmek de önemlidir.

Evde krem peynir nasıl yapılır? Evde peynir yapmanın püf noktaları

Ev yapımı krem peynir, koruyucu içermediği için market ürünlerine kıyasla daha kısa sürede tüketilmelidir. Buzdolabında 4 derecenin altında muhafaza edin ve mümkünse 3-4 gün içinde tüketin. Koku, renk veya dokusunda değişiklik fark ederseniz tüketmeyin.

Evde krem peynir hazırlamak, mutfakta kendi lezzetlerini oluşturmayı sevenler için hem pratik hem de keyifli bir alternatif sunuyor. Birkaç temel malzemeyle hazırlanan bu tarif, kahvaltı sofralarına ev yapımı bir dokunuş katıyor. Süzme süresine ve malzeme oranlarına dikkat ederek damak zevkinize uygun bir kıvam elde edebilirsiniz. Siz de hazır ürünler yerine kendi krem peynirinizi hazırlamak istiyorsanız bu tarifi deneyebilir, sevdiklerinizle paylaşacağınız kahvaltılara yepyeni bir lezzet ekleyebilirsiniz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kırmızı pancar turşusu yapacaklar dikkat! Çıtır kalmasının sırrı bu ayrıntıda
ETİKETLER
#yoğurt
#limon suyu
#ev yapımı
#Süt
#Krem Peynir
#Yemek Tarifleri
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.