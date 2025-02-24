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 | Ömer Faruk Dogan

HAVELSAN BULUT: Türkiye'nin yeni nesil İHA'sı güvenlik güçlerinin hizmetinde

HAVELSAN'ın yeni insansız hava aracı (İHA) BULUT, keşif ve gözetleme kabiliyetleriyle güvenlik güçlerinin envanterine katıldı. 6 saat havada kalabilen, GNSS'den bağımsız görev yapabilen ve 80 km mesafeye kadar veri paylaşabilen BULUT, sınır güvenliğinden afet yönetimine kadar geniş bir alanda kullanılacak.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 10:03

Türkiye'nin savunma sanayisindeki öncü firmalarından HAVELSAN, geliştirdiği yeni insansız hava aracı (İHA) BULUT ile güvenlik güçlerinin keşif ve gözetleme kabiliyetlerini artırıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre BULUT, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) liderliğinde ve belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirildi.

HAVELSAN BULUT İHA, GÜVENLİK GÜÇLERİNE SUNULDU

HAVELSAN, 2019'da robotik otonom sistemler alanına giriş yaparak insansız hava, kara ve deniz araçları üretmeye başlamıştı. Daha önce BAHA İHA'sını güvenlik güçlerinin hizmetine sunan şirket, kullanıcı ve SSB temsilcilerinden oluşan kabul heyeti tarafından tabi tutulan testleri ve gereksinimleri başarıyla geçerek BULUT İHA'sını Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine kazandırdı.

BULUT, içten yanmalı motoru sayesinde kesintisiz şekilde 6 saat havada kalıp, GNSS'den bağımsız olarak keşif ve gözetleme yapabiliyor. Düşük yağmur ve kar yağışı koşullarında görev yapabilme yeteneği olan İHA, sahip olduğu sensör ve yazılım sayesinde her türlü operasyon koşullarında görev üstlenebiliyor.

80 KM MESAFEYE KADAR VERİ PAYLAŞABİLİR

BULUT, güvenlik güçlerince aktif olarak operasyon bölgelerinde kullanılıyor, aracın 5 kilogram faydalı yük kapasitesi bulunuyor, 80 kilometre mesafeye kadar veri paylaşabiliyor. Dikey iniş kalkışı, elektrikli motor sistemiyle yapan BULUT, keşif ve gözetleme görevini içten yanmalı benzinli motorla gerçekleştiriyor.

İHA'nın, hareketli nesne algılama ve kaçınma, çarpışma önleme, "anti jamming" gibi operasyonel özellikleri bulunuyor.

BULUT, sınır ve sahil devriyesi, kaçakçılık ve terörle mücadele, emniyet ve güvenlik, narkotik tespiti, termal ölçümleme, orman yangınlarına müdahale, afet sonrası arama kurtarma, çevre kirliliği tespiti, tarım faaliyetleri, petrol ve doğal gaz boru hattı güvenliği, enerji hatları kontrolü, arama kurtarma operasyonları gibi pek çok farklı alanda kullanılabilecek.

TAM OTONOM UÇUŞ YAPABİLİYOR

Tam otonom uçuş yapabilen ve pistten bağımsız kalkış-iniş yapabilen İHA, çeşitli entegre kamera sistemleri ile yer kontrol istasyonundan başka bir yer kontrol istasyonuna görevi devretme imkanı sağlayan "handover" özelliğiyle güvenlik güçlerinin önemli ihtiyacını karşılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, SSB'nin beklentilerine uygun, sahada operasyonel üstünlük sağlayan sistem geliştirdiklerini belirtti.

SSB'nin ve güvenlik güçlerinin BULUT'un gelişiminde çok katkısı olduğunu kaydeden Nacar, "BULUT'un kısa sürede envantere giren ve bugün sahada bilfiil kullanılan bir ürün olmasının en önemli nedeni, bu beklentilere ekibimiz tarafından çok hızlı karşılık verilmesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

HAVELSAN Simülasyon, Otonom ve Platform Yönetimi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz da BAHA'da elde ettikleri deneyimin sonucunda BULUT'u geliştirdiklerini ifade ederek, İHA'nın kendi alanında dinamikleri değiştiren oyuncu olacağına işaret etti.

HAVELSAN Ürün Geliştirme Direktörü Veysel Ataoğlu da BULUT'u operasyon bölgelerindeki kullanım geri bildirimleriyle iyileştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, aracın farklı versiyonları üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

HAVELSAN nedir?
HAVELSAN, 1982 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yazılım mühendisliği alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile kuruldu.
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#Teknoloji
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