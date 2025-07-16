Hayvanlar ve bitkiler arasında gizli iletişim keşfedildi

Daha önce stresli durumdaki bitkilerin insan kulağının duyamayacağı frekanslarla sesler yaydığını keşfeden bilim insanları, bu seslerin hayvanlar üzerindeki etkilerini araştırdı. Son yapılan çalışmada hayvanların bu seslere tepki verdikleri gözlemlendi.

Bilim insanları, hayvanların bitkilerin çıkardığı "gizli" seslere tepki verdiğini gösteren ilk kanıtları elde etti. 2023 yılında, stresli durumdaki bitkilerin susuz kaldıklarında veya zarar gördüklerinde yüksek frekanslı sesler yaydığı keşfedilmişti.

Bu bulgular üzerine yapılan yeni araştırmalarda, İsrail'deki Tel Aviv Üniversitesi'nden bilim insanları, dişi güvelerin, domates bitkilerinin stres sinyallerine tepki göstererek bu bitkilere yumurta bırakmaktan kaçındığını gözlemledi.

İNSAN KULAĞI BU SESLERİ DUYAMIYOR

Araştırmada, bu davranışın güvelerin bitkilerden yayılan ancak insan kulağının duyamayacağı frekanstaki sesleri algıladığı ve bu seslere göre karar verdiğini gösterdiği kaydedildi.

Araştırmacılardan Tel Aviv Üniversitesinden Prof. Yossi Yovel, yaptığı açıklamada, "Bu, bir hayvanın bir bitkinin çıkardığı sese tepki verdiğini gösteren ilk kanıt. Şu an bu konuda sadece tahminde bulunabiliriz ancak pek çok hayvanın bir bitkiden duyduğu sese göre; örneğin onu tozlaştırıp tozlaştırmayacağına, içinde saklanıp saklanmayacağına veya yiyip yemeyeceğine karar verebileceği bir ekosistem hayal edebiliriz." dedi.

Bilim ekibinden, Prof. Lilach Hadany, bu bulgunun sadece hayvanlar açısından değil, bitkiler arası iletişim açısından da önemli olduğuna dikkati çekerek "Bir bitki stres altındaysa bundan en çok etkilenecek olan, diğer bitkilerdir. Bu nedenle, bitkilerin birbirlerinden gelen ses sinyallerine tepki vermesi, örneğin kuraklıkta suyu daha dikkatli kullanmaları mümkün olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacılar, bu bulguların yalnızca bir başlangıç olduğunun altını çizerken ilerleyen süreçlerde farklı bitkilerin farklı sesleri üretip üretmediği ve başka hayvan türlerinin bu seslere tepkisi incelenecek.

Araştırma sonuçları eLife dergisinde yayımlandı.