HBO Max Türkiye fiyatı belli oldu! BluTV üyelerine bir iyi bir kötü haber

Warner Bros. Discovery'nin dijital yayın platformu Max (eski adıyla HBO Max), Türkiye'de yayına başlamak için gün sayıyor. Peki Max abonelik paketleri neler sunuyor ve fiyatlar nasıl olacak? İşte Max Türkiye fiyatları ve detaylarıyla üyelik seçenekleri.

Warner Bros. Discovery’nin dijital yayın platformu Max, Türkiye’de resmen faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Lansmana yaklaşık bir ay kala, Max Türkiye fiyatları ve abonelik paketleri netleşti. Kullanıcılara farklı ihtiyaçlara yönelik üç ayrı üyelik seçeneği sunulacak: Max Standart paket, Max Özel paket ve Max Reklamlı Temel plan.

Paketler arasındaki en büyük farklar, aynı anda izlenebilecek cihaz sayısı, video kalitesi, indirme limiti ve reklamsız içerik seçenekleri olacak. 4K UHD ve Dolby Atmos deneyimi isteyenlerin Max Özel paketi tercih etmesi gerekecek. BluTV kullanıcılarının aktarılacağı abonelik planı da belli oldu.

MAX STANDART PAKET İÇERİĞİ VE FİYATI

Max Standart paket, Full HD 1080p çözünürlük, aynı anda 2 cihazdan izleme, 30 indirme hakkı ve TLC, DMAX, Eurosport, CNN International gibi canlı kanallar sunuyor. Paketin aylık fiyatı 229,90 TL, yıllık fiyatı ise 2 bin 299 TL olarak belirlendi.

MAX ÖZEL PAKET İÇERİĞİ VE FİYATI

Daha yüksek kalite isteyenler için sunulan Max Özel paketi, 4K UHD ve Dolby Atmos desteği, aynı anda 4 cihazdan izleme, 100 indirme ve canlı kanallara erişim sağlıyor. Özel paketin fiyatı aylık 299,90 TL iken yıllık ödeme yapmayı tercih edenlerin cebinden 2 bin 999 TL çıkacak.

BLUTV ABONELİKLERİ MAX'E DÖNÜŞECEK

BluTV üyeleri için geçiş süreci de netleşti. İyi haber şu ki; mevcut BluTV aboneleri Max'e otomatik olarak aktarılacak. Kötü haber ise üyeler, standart pakete sahip olacak. Daha yüksek görüntü kalitesi ve fazla cihaz desteği için Max Özel paketine yükseltme yapılması gerekecek.

BluTV aboneleri için en çok merak edilen konulardan biri Hepsiburada Premium ile gelen abonelik avantajı oldu. Daha önce BluTV üyeliği sunan Hepsiburada Premium, Max'e geçişte de aynı iş birliğini sürdürecek.

Ancak Hepsiburada Premium kullanıcıları, reklamlı bir temel plana aktarılacak. Bu pakette Full HD 1080p çözünürlük ve 2 cihazdan izleme desteği var, fakat reklamsız bir deneyim isteyenlerin Max Standart veya Max Özel planına geçmesi gerekecek.

MAX TÜRKİYE'DE NE ZAMAN AÇILACAK?

Max’in Türkiye'deki lansmanı için geri sayım başladı. 15 Nisan'da platform resmen kullanıma açılacak.