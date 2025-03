BluTV üyelik sahipleri dikkat! HBO Max'e geçiş tarihi resmen açıklandı

BluTV, uzun süredir beklenen dönüşümünü gerçekleştiriyor. Daha önce bahar aylarında olacağı duyurulan değişim için artık kesin tarih verilmiş durumda. Warner Bros. Discovery bünyesinde faaliyet gösteren platform, 15 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla resmen Max olarak hizmet vermeye başlayacak.

BLUTV ÜYELİKLERİ MAX'E AKTARILACAK

BluTV kullanıcılarının en çok merak ettiği konu ise BluTV aboneliklerinin Max'te devam edip etmeyeceğiydi. Yapılan resmi açıklamaya göre mevcut üyeler, hiçbir ek işlem yapmadan doğrudan Max hesabına sahip olacak. Yani BluTV aboneliği olan kullanıcılar, 15 Nisan'dan sonra Max içeriklerine erişim sağlayabilecek.

BluTV aboneliğini Hepsiburada Premium üzerinden kullananlar da mağdur edilmeyecek. WBD ve Hepsiburada arasındaki iş birliği sürecek. Yani Hepsiburada Premium üyeliğiniz varsa, BluTV'den Max'e geçiş yaptığınızda da aboneliğiniz devam edecek.

HBO MAX TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

HBO Max platformunun Türkiye fiyatlandırması henüz netleşmiş değil. BluTV'nin mevcut abonelik ücretleriyle aynı olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

MAX PLATFORMUNDA NE TÜR İÇERİKLER VAR?

Üyeler, "Magarsus", "Prens", "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" gibi popüler yerel yapımların yanı sıra "The Last of Us", "The White Lotus", "House of the Dragon" ve "The Penguin" gibi dünya çapındaki hit dizileri izleyebilecek.

Platformda ayrıca gişe rekortmeni Warner Bros. filmleri, "Barbie", "Wonka", "Dune", "Dune: Part Two" ve "Harry Potter" serisi de yer alacak. İçerik kütüphanesinde ayrıca "Friends" ve "The Big Bang Theory" gibi kült diziler ile Türkiye'de ilk kez yayınlanacak "And Just Like That…"in tüm sezonları seyircilerle buluşacak.