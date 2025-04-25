Her gün yapılan bu basit alışkanlık kanser riskini dörtte bir düşürüyor

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü kapsamlı araştırma, günlük hafif düzeyde bile olsa fiziksel aktivitenin 13 farklı kanser türüne karşı koruyucu etkisini ortaya koydu. Günde sadece 9 bin adım atarak kanser riskinizi önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışmaya göre, her gün 9 bin adım atmak gibi günlük hafif ila orta şiddette fiziksel aktivite, 10'dan fazla kanser türü riskini azaltabiliyor.

Independent'in aktardığına göre, yapılan çoğu araştırma, egzersiz ve fiziksel aktivitenin kanser riskini düşürdüğünü ortaya koyuyor. Ancak araştırmacılar, bu çalışmaların çoğunun fiziksel aktivitenin yoğunluğunu tam olarak yansıtmayabilecek, kişinin kendi bildirdiği verilere dayandığını savunuyor.

85 BİNDEN FAZLA KATILIMCI ÜZERİNDE İNCELEME YAPILDI

Önceki çalışmalar, daha çok yüksek yoğunluklu fiziksel aktivitenin kanseri önleyici faydalarına odaklanmış, daha hafif egzersizler üzerinde ise pek durmamıştı. Yeni çalışmada araştırmacılar, İngiltere'deki 85 binden fazla yetişkinin katılımcıların bilek ivmeölçerlerinden toplanan sağlık verilerini objektif olarak değerlendirdi.

Toplanan veriler bir hafta boyunca toplam günlük aktivite, aktivite yoğunluğu ve günlük adım sayısını içeriyordu.

Bilim insanları daha sonra bu verilerin günlük ortalamalarını meme ve kolorektal kanser de dahil olmak üzere 13 kanser türünün görülme sıklığı ile karşılaştırdı. Katılımcıların yaklaşık 2 bin 600'ünde ortalama 5 yıl sonra yapılan takipte 13 kanserden birinin geliştiği tespit edildi.

ADIM SAYISI ARTTIKÇA KANSER RİSKİ AZALDI

Bilim insanları, "Ortanca yaşı 63 olan 85 bin 394 katılımcıdan 2633'üne takip sırasında kanser teşhisi kondu" diye yazdı. Günlük toplam fiziksel aktivite miktarı en yüksek olanların kansere yakalanma riski, en düşük olanlara kıyasla yüzde 26 daha düşüktü.

Çalışmanın ortak yazarı Aiden Doherty, "Toplam fiziksel aktivitenin en düşük beşte birlik diliminde yer alan bireylerle karşılaştırıldığında, en yüksek dilimde yer alanların kanser riski yüzde 26 daha düşüktü" dedi ve ekledi:

"Araştırmamız her türlü hareketin önemini vurguluyor. İster günlük adım sayısını artırmak, ister hafif bir aktivitede bulunmak, isterse de orta ila şiddetli bir egzersiz yapmak olsun, her türlü fiziksel aktivitenin kanser riskinin azalmasına katkıda bulunduğu görülüyor."

Araştırmaya göre, günde 5 bin adım atan bireylere kıyasla 7 bin adım atanların kanser riski daha düşük, 9 bin adım atanların ise riskleri daha da düşüktü.

Çalışmanın detayları British Journal of Sports Medicine dergisinde yayımlandı.