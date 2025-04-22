Ay'da biftek ve tatlı yemek hayal değil! Bilim insanları çılgın projeyi devreye alıyor

Avrupa Uzay Ajansı'nın desteklediği yeni projede, uzayda laboratuvar ortamında biftek, püre ve tatlı gibi gıdaların üretilmesi hedefleniyor. Biyoreaktör teknolojisiyle hayata geçirilecek sistem, hem astronotların beslenme maliyetlerini düşürmeyi hem de gelecekte Ay ve uzayda yaşamı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), uzayda yaşamı daha sürdürülebilir kılmak için çığır açacak bir projeye imza attı. Ajansın desteklediği yeni araştırma, düşük yerçekimi ve yüksek radyasyon koşullarının hakim olduğu uzay ortamında laboratuvar üretimi gıda yetiştirmenin mümkün olup olmadığını test ediyor.

Bilim insanlarının bu çalışmayla amacı, astronotların beslenme maliyetlerini ciddi ölçüde düşürmek. Şu anda bir astronotun günlük yiyecek ihtiyacını karşılamak, 20 bin sterline kadar mal olabiliyor. Ancak projeden alınacak olumlu sonuçlarla birlikte bu maliyetler büyük oranda azalabilir.

BİFTEK, PÜRE VE TATLI ÜRETİLEBİLECEK

Araştırma kapsamında, uzayda biftek, püre ve tatlı gibi gıdaların laboratuvar ortamında üretilebilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında "Biyoreaktör" adı verilen bir sistem kullanılacak. Protein, yağ ve karbonhidrat gibi temel besin maddeleri hücrelerden üretilip gerçek gıdaya dönüştürülecek.

Söz konusu sistem, Imperial College Londra'daki Bezos Sürdürülebilir Proteinler Merkezi'nde geliştirildi. Geleneksel tarıma göre daha az kaynak tüketiyor ve çevreye daha az zarar verdiği belirtiliyor. Deneyler kapsamında, uzayda test edilmek üzere daha küçük ölçekli bir biyoreaktör, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yörüngeye gönderilirken, bu sistem ESA'nın ilk ticari geri dönüş uydusu Phoenix ile dünyaya geri getirilecek.

UZAYDA VE AY'DA ÜRETİM TESİSLERİ KURMAK İSTİYORLAR

İngiltere merkezli Frontier Space şirketinin CEO'su ve kurucusu Dr. Aqeel Shamsul, bu çalışmanın iki yıl içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda küçük çaplı bir gıda üretim tesisi kurulmasının ilk adımı olduğunu belirterek, hayallerinin, uzayda ve Ay'da üretim tesisleri kurmak olduğunu belirtti. İnsanların uzayda kalıcı olarak yaşayabilmesi için bu tür teknolojilerin şart olduğunu da sözlerine ekledi.

İngiltere'nin ilk astronotu Helen Sharman da uzayda daha çeşitli ve besleyici gıdaların elde edilmesinin önemine dikkati çekerek, bu tür gıdaların, uzun süreli görevlerde astronotların sağlığını korumak ve kilo kaybını önlemek açısından kritik rol oynayabileceğini ifade etti.