Teknoloji
Editor
 | Serhat Yıldız

Her saat başı bir insansız robot üretiliyor

Figure AI, Figure 03 üretimini dört ayda 24 kat artırdı. Şirket, BotQ tesisinde saatte 1 insansı robot üretmeye başlarken Helix AI modeliyle robotların çevre algısını da güçlendirdi.

Her saat başı bir insansız robot üretiliyor
GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 10:26

ABD merkezli robotik şirketi Figure AI, üretiminde dikkat çeken bir eşiği geride bıraktı. Şirket, BotQ üretim tesisinde Figure 03 modeli için üretim hızını günde 1 robottan saatte 1 robota çıkardı.

Her saat başı bir insansız robot üretiliyor

ABD merkezli Figure AI, insansı robot modeli Figure 03'ün üretim hızını günde 1 robottan saatte 1 robota çıkararak seri üretime geçiş yaptı.
Figure AI, üretim hızını dört ayda 24 kat artırarak saatte 1 robot üretebilir hale geldi.
Şirketin hedefi yıllık 12.000 robot üretim kapasitesine ulaşmak.
Üretim verimliliği yüzde 80'in üzerine çıktı; batarya üretiminde yüzde 99,3'e ulaştı.
Figure 03 robotları, yeni Helix System sürümü ile çevreyi üç boyutlu algılayabiliyor ve stereo kameralarla haritalama yapabiliyor.
Geliştirilen yapay zeka modeli Helix, robot filosu genişledikçe daha fazla gerçek dünya verisiyle eğitiliyor.
Bu da yalnızca dört ayda 24 katlık bir artış anlamına geliyor. Açıkçası bu rakam, Figure AI’ın artık prototip denemelerinden çıkıp seri üretim tarafında daha ciddi bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.

HEDEF YILLIK 12.000 ROBOT

Üretimdeki bu sıçrama, şirketin özel yazılım altyapısı ve 150’den fazla birbirine bağlı iş istasyonundan oluşan üretim hattıyla sağlandı. Figure, bugüne kadar 350’den fazla robot teslimatı yaptığını açıkladı. Şirketin önündeki hedef ise daha büyük: yıllık 12.000 robot üretim kapasitesine ulaşmak. Figure ayrıca yalnızca bu hafta 55 insansı robot üretmeyi planladığını duyurdu.

ÜRETİM VERİMLİLİĞİ YÜZDE 80’İ GEÇTİ

Figure AI, üretim sürecinde kaliteyi artırmak için tedarik zincirindeki standartları sıkılaştırdı. Üretim hattına 50’den fazla ara kontrol noktası eklendi. Bunun sonucunda nihai hatta ilk denemede başarı oranı yüzde 80’in üzerine çıktı. Bazı parçalarda tablo daha da dikkat çekici. Batarya üretiminde verimlilik yüzde 99,3’e ulaşırken, toplamda 9.000’den fazla aktüatör üretildi. Şirket ayrıca 500’ün üzerinde robotun sevkiyatını tamamladığını belirtti. Her robot, üretimden sonra 80’den fazla fonksiyonel testten geçiriliyor. Bu testler arasında çömelme ve koşu gibi fiziksel dayanıklılık senaryoları da var. Yani şirket, sadece üretim hızını değil, sahaya çıkacak robotların dayanıklılığını da güvence altına almaya çalışıyor.

HELİX AI DAHA “GÖRÜR” HALE GELDİ

Üretim tarafındaki büyüme, Figure’ın modeli Helix için de önemli. Robot filosu genişledikçe, modelin eğitilmesi için daha fazla gerçek dünya verisi toplanıyor. Bu da robotların otonom yeteneklerini geliştirmede doğrudan rol oynuyor. Şirket ayrıca robot filosu için uzaktan güncelleme, servis ve filo yönetim sistemleri geliştirdi. Böylece sahadaki robotlar izlenebiliyor, güncellenebiliyor ve geri bildirimler doğrudan geliştirme sürecine aktarılabiliyor.

ROBOTLAR ARTIK ÇEVREYİ ÜÇ BOYUTLU ALGILIYOR

Figure AI, Helix System 0 modelinin yeni sürümünü de duyurdu. Önceki sürüm daha çok robotun kendi eklem hareketleri ve pozisyonunu algılayan verilere dayanıyordu. Bu durum, merdivenler veya engebeli zeminler gibi karmaşık ortamlarda robotların hareket kabiliyetini sınırlıyordu. Yeni güncellemeyle birlikte Figure 03 robotları artık stereo kameralarla çevrenin üç boyutlu haritasını çıkarabiliyor. Yani robot, bulunduğu ortamı sadece “hissetmekle” kalmıyor, aynı zamanda “görebiliyor”. Modelin simülasyon ortamında, farklı ve rastgele zemin koşullarında pekiştirmeli öğrenme yöntemiyle eğitildiği belirtiliyor. En dikkat çekici tarafı ise bu davranışların ek kalibrasyona gerek kalmadan gerçek dünyaya aktarılabilmesi. Böylece Figure 03; merdiven çıkabilen, farklı zeminlerde dengesini koruyabilen ve değişken ışık koşullarında daha stabil hareket edebilen bir yapıya kavuşmuş oldu.

