Hindistan, fillerin trenler yüzünden ölme tehlikesini yapay zekayla çözdü

21 May 2024 16:21 - Güncelleme : 21 May 2024 16:23

Tamil Nadu eyaleti, tren raylarındaki fil ölümlerini önlemek için yapay zeka destekli bir gözetim sistemi kullanıyor. Resmi verilere göre, son on yılda tren çarpışmaları nedeniyle kaydedilen 36 ölümle birlikte, eyaletin demiryolu raylarında ve yakınında fil ölümleri arttı.

Bu ölümlerin on biri, ormanın Kerala eyaletiyle sınır oluşturduğu Madukkarai yakınlarındaki iki demiryolu hattında meydana geldi. Bu raylar fillerin komşu ormanlara göç yollarıyla kesişiyor. 2021 yılında eyaletin yüksek mahkemesi, orman departmanına ve demiryollarına bu raylarda fil ölümlerini önleme emri verdi.

YAPAY ZEKA KAMERALI 12 KULE KURULDU

Orman departmanı şimdi Madukkarai'nin iki demiryolu hattı boyunca, her biri termal ve görünür ışık görüntüleme ve canlı görüntüleme yapabilen bir yapay zeka destekli kamerayla donatılmış 12 kule kurdu.

Proje yöneticisi Ashish Rajput, yapay zeka sisteminin kameralarının, demiryolu hatlarının yakınındaki insanları bile tespit edecek şekilde programlandığını söyledi.

FİLLERİN YAKLAŞTIĞINI TESPİT EDİYOR

Demiryolu hattının yaklaşık 30 metre yakınında filler tespit edildiğinde, trenleri yavaşlatmak ve çarpışmaları önlemek için filleri uzaklaştırmak üzere koordine olan orman ve demiryolu yetkililerine uyarılar gönderiliyor. Dört personel, demiryolu hattının yakınındaki kontrol odasında sistemi sürekli olarak izliyor.

Tamil Nadu Orman Departmanı Sekreteri Supriya Sahu, şubat ayında başlatılan projenin yaklaşık 900 bin dolar maliyetle hayata geçirildiği bilgisini paylaştı. Daha önce, orman personeli filleri izlemek için demiryolu rayları boyunca düzenli devriyeler gerçekleştiriyordu. Bu yöntemin sınırlamaları olduğunu söyleyen Sahu, fillerin kazalara karşı tam güvenliğini sağlamanın önemli zorluklar oluşturduğunu belirtti.

400 VAKAYI TESPİT ETTİ

Uygulamaya konulduktan sonraki aylar içinde, yapay zeka sisteminin demiryolu raylarına yaklaşan yaklaşık 400 fil vakası tespit ettiğini ve derhal demiryolu yetkililerine bildirerek olası kazaları önlediğini söyledi.

Kontrol odasında çalışan görevli Manikandan, "Sadece filler değil, herhangi bir hayvanın raylara yaklaştığı tespit edilirse uyarılar gönderiliyor" dedi.