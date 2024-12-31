Hindistan'dan tarihi başarı! Uydu taşıyan ilk roket uzaya fırlatıldı

31 Aralık 2024 09:35 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 09:36

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı, ülke tarihinde atılan kritik bir adımı tüm dünya ile paylaştı. SpaDeX misyonu kapsamında iki uydu taşıyan ilk roket başarılı bir şekilde fırlatıldı.

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Hindistan uzay havacılığı tarihinde bir ilke imza attı. Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonu kapsamında iki uydu taşıyan ilk roketin uzaya başarılı bir şekilde fırlatıldığını duyurdu.

7 OCAK'TA KENETLENECEK

ISRO tarafından yapılan açıklamada; SpaDeX’in temel amacının alçak dünya yörüngesinde iki uzay aracının kenetlenme ve ayrılma süreçlerini test etmek için gereken teknolojilerin geliştirilmesi olduğu belirtildi. Kenetlenme deneyi ise 7 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

İNSANLI UÇUŞLAR İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

SpaDeX misyonunun yalnızca Hindistan’ın teknolojik gelişimi açısından değil, aynı zamanda gelecekte planlanan insanlı uzay uçuşları ve uydu bakım görevleri için de büyük önem taşıdığı belirtiliyor.