Hitman resmi hesabı Yusuf Dikeç'i paylaştı: "X'e hoş geldin"

06 Ağustos 2024 17:09 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 17:09

Dünyanın konuştuğu fenomen atıcı Yusuf Dikeç: Sabrettik ve çok çalıştık

Dünyanın konuştuğu fenomen atıcı Yusuf Dikeç: Sabrettik ve çok çalıştık

Yusuf Dikeç'ten bir rekor daha! O paylaşımı 36 milyon kişi gördü

Yusuf Dikeç'ten bir rekor daha! O paylaşımı 36 milyon kişi gördü

2024 Paris Olimpiyatları'nda 10 Metre Havalı Tabanca Karışık Takım Mücadelesi kategorisinde gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yusuf Dikeç, tek eli cebinde ve optik aletler kullanmadan atış yapmasıyla tüm dünyanın dikkatini çekti.

Yusuf Dikeç'in adına sosyal medya platformlarında birçok sahte hesap açılmıştı. Sonunda resmi hesabını açan Dikeç, "Merhaba X" paylaşımı yaparak sosyal medya dünyasına ilk adımı attı. Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformu da "X'e hoş geldin" cevabını vermişti.

HITMAN'DAN YUSUF DİKEÇ'E "HOŞ GELDİN" MESAJI

Dünyanın en popüler oyunlarından Hitman'ın resmi hesabı, Yusuf Dikeç'in "Merhaba X" gönderisini alıntılayarak şu paylaşımı yaptı:

X'e hoş geldin Yusuf Dikeç. Ajanlar, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Onu takip edin ve tetikte olun, tıpkı atışları gibi. Gümüş madalyan için tebrikler, bir Hitman'dan diğerine."

MUSK DİKEÇ'İ TAKİBE ALDI

Yusuf Dikeç'in X hesabından Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk ile mesajlaşması da dünyada ses getirdi.

Milli sporcunun atış sırasındaki duruşunu "Nice (Güzel)" yorumuyla beğenen Musk, Dikeç'in X hesabını da takibe aldı.

Başarılı sporcunun, X hesabından yaptığı "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecek mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" mesajı ise şu ana kadar 36 milyon kez görüntülendi.

Elon Musk da milli sporcuya "İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın büyük şehirlerinden birisi." cevabını iletti. X hesabı çiçeği burnunda olmasına karşın 200 bin takipçiyi geçen Yusuf Dikeç'in her paylaşımı da 1 milyonun üzerinde görüntülenme alıyor.