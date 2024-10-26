Huawei kan kaybediyor! Apple Çin’de ilk 5’e girdi

26 Ekim 2024 15:22 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 15:23

Apple, Çin akıllı telefon pazarında yeniden ilk beşe girdi. Üçüncü çeyrekte iPhone 16 lansmanıyla yeniden yükselişe geçerken, yerli rakibi Huawei’nin gölgesinde kaldı. Uluslararası Veri Şirketi (IDC) verilerine göre, Apple bu dönemde yüzde 15,6 pazar payıyla ikinci sırada yer aldı. Ancak, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 16,1 pazar payından hafif bir düşüş gösterdi. Çin'e olan sevkiyatları ise geçen yılın aynı dönemine göre durağan kaldı.

HUAWEI​ SIKINTILARA DİRENİYOR

Huawei, yüzde 15,3 pazar payıyla Apple’ın hemen arkasından üçüncü sırada yer aldı ve Çin​ pazarında yıllık yüzde 42’lik bir sevkiyat artışı kaydetti. Huawei’nin Mate 60 modeli, ABD yaptırımlarının vurduğu şirket için önemli bir geri dönüş sağladı. Huawei, ABD’nin uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle gelişmiş yarı iletken ve yazılımlara erişim konusunda sıkıntılar yaşasa da, Mate 60’ın gelişmiş çip özellikleri dikkat çekti. Mate XT gibi katlanabilir telefonlarla ürün gamını genişleten Huawei, Çin pazarında yeniden büyük bir oyuncu haline geldi.

İKİ DEV ARASINDA RAKABET KIZIŞIYOR

Apple​ ve Huawei arasındaki rekabet Çin’de oldukça sert geçiyor. İkinci çeyrekte pazar payına göre Çin’deki ilk beşten çıkan Apple, bu çeyrekte iPhone 16 ile yeniden listeye girdi. IDC raporuna göre, Huawei’nin üst üste dört çeyrektir çift haneli büyüme kaydetmesi, şirketin pazar lideri Vivo’yu yakından takip etmesini sağladı. Vivo​, yüzde 18,6 pazar payıyla lider konumda bulunurken, Xiaomi ve Honor dördüncü ve beşinci sırayı aldı.

Apple, iPhone 16 serisinin yanı sıra yapay zeka odaklı yazılım özellikleriyle Çin’deki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Ancak, “Apple Intelligence” olarak adlandırılan bu özelliklerin Çin’e ne zaman geleceği belirsiz; ülkedeki regülasyonlar, ABD’de bu sonbaharda aktif olacak özelliklerin Çin’de kullanıma sunulmasını geciktirebilir. Bu arada, Oppo, Huawei ve Honor gibi Çinli rakipler, kendi yapay zeka çözümlerini tanıtarak Apple’a meydan okuyor.

TİM COOK ÇİN’E ÇIKARMA YAPTI

Apple CEO’su Tim Cook, bu hafta Çin’e giderek hükümet yetkilileri ve teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle görüştü. CNBC’ye konuşan bir analist, Cook’un bu ziyaretle yerli ortaklıkları güçlendirmeyi ve Apple Intelligence’ı Çin’e daha hızlı entegre etmeyi amaçladığını belirtti. Canalys verilerine göre ise Apple’ın Çin sevkiyatları yıllık yüzde 6 düşerken, Huawei yüzde 24 büyüme kaydederek pazarda ikinci sıraya yükseldi.