Huawei Mate XT Türkiye fiyatı hesaplandı: En pahalı akıllı telefon olabilir!

11 Eylül 2024 12:03 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 12:03

Huawei, dünyanın ilk üçe katlanır akıllı telefonu olan "Mate XT" modelini piyasaya sürdü. Hem sağdan hem de soldan katlanan ekranlı yapısı, cihazı isteğe bağlı olarak büyük ekranlı bir tablet ve normal bir telefon olarak kullanma özgürlüğü sunuyor. Peki Huawei Mate XT Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Çinli teknoloji devi Huawei, mobil sektörde bir ilke imza atarak dünyanın ilk üçe katlanır akıllı telefonu "Mate XT" modelini piyasaya sürdü. Z şeklinde bir tasarıma sahip olan ve iki menteşeli yapısıyla öne çıkan Huawei Mate XT, Türkiye fiyatı ile ses getirdi.

HUAWEI MATE XT TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Huawei Mate XT Ultimate, tamamen açıldığında diyagonal olarak 10,2 inç boyutuna ulaşıyor. Sol bölümün arkaya katlanması, cihazı 7,9 inçlik katlanabilir bir telefona dönüştürürken sağ taraf katlandığında 6,4 inçlik kompakt bir akıllı telefon haline geliyor.

Akıllı telefon, bu karmaşık yapısına rağmen sadece 3,6 mm inceliğinde (katlanmamış haliyle) ve 298 gram ağırlığında bulunuyor. Huawei Mate XT Ultimate, her ne kadar üç ekrandan oluşuyormuş gibi görünse de "teknik olarak" tek bir OLED ekranla donatılmış. Bu ekran, 120Hz yenileme hızı, 10 milyar renk desteği ve katlamaya bağlı olarak 3,184 x 2,232 piksel, 2,232 x 2,048 piksel ve 2,232 x 1,008 piksel çözünürlükler sunuyor.

Huawei'ye göre bu ekran 3K çözünürlük destekli. Ayrıca yüzde 92 ekran-gövde oranına sahip ve tamamen açılmış haliyle 10,2 inç ekran, 16:11 en boy oranı sunuyor. Şirket, bu ekranın görüntü kalitesini ise yapay zeka ile iyileştirdiğini belirtiyor.

HUAWEI MATE XT TÜRKİYE FİYATI

Huawei Mate XT, başlangıç seviyesinde 256GB depolama seçeneği sunuyor ve bu model 2 bin 809 dolar fiyat etiketine sahip. 512GB ve 1TB depolama kapasitesi seçenekleri ise sırasıyla 3 bin 89 dolar ve 3 bin 370 dolar olarak tüketicilere hitap edecek.

Akıllı telefon yalnızca Çin pazarında satılacak. Türkiye ve diğer ülkelere gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Ancak şu an itibarıyla bile 256GB'lık modelin vergisiz fiyatı yaklaşık 95 bin TL'ye denk geliyor. En pahalı 1TB'lık modelde bu tutar yaklaşık 115 bin TL'ye çıkıyor.

Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse; iPhone 15 Pro Max (1TB) modelinin fiyatı vergiler dahil 119 bin 999 TL. Yani Huawei Mate XT Türkiye fiyatı, vergisiz olarak bile iPhone 16 Pro Max'ten daha pahalı olacak. Vergiler de eklendiğinde Türkiye'nin en pahalı akıllı telefonu olabilir.