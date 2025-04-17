Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

HÜRJET, süpersonik yolculuğunda yeni eşiği aştı: Saatte 1481 kilometre hız!

Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan HÜRJET, süpersonik hız sınırını aşarak bir kez daha gökyüzündeki iddiasını kanıtladı. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yerli jet eğitim uçağı, 1.2 Mach hıza (saatte 1481 km) ulaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 17:35

Türkiye'nin jet eğitim uçağı HÜRJET, test uçuşlarına hız kesmeden devam ediyor. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve 25 Nisan 2023'te ilk kez gökyüzüyle buluşan HÜRJET, son denemesinde 1.2 Mach (saatte 1481 km) hıza ulaşarak süpersonik yeteneklerini bir üst seviyeye taşıdı.

HÜRJET'TEN YENİ REKOR

HÜRJET, hem Türk Hava Kuvvetleri'nin jet eğitim ihtiyacına cevap vermesi hem de uluslararası pazarda rekabetçi bir oyuncu haline gelmesiyle dikkat çekiyor. Uçağın seri üretimine geçilmesiyle birlikte, Türkiye savunma sanayiinde bir kilometre taşı daha geride kalmış olacak.

https://x.com/TUSAS_TR/status/1912861934476460220

TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada, "1.2 Mach hıza ulaşan HÜRJET, süpersonik jet eğitimi alanında bir eşiği daha geride bıraktı. Gökyüzündeki başarımızı her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz" ifadelerine yer verildi. Ekim 2024'te ilk süpersonik uçuşunu gerçekleştiren HÜRJET'in ikinci prototipi de 12 Kasım 2024'te havalanmış, her iki uçak Şubat 2025'te ilk kol uçuşunu tamamlamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zirai don sorununu yapay zeka çözebilir! Çiftçilere büyük destek
Sizi sizden iyi tanıyan biri var: Yeni nesil terapi! Hem ücretsiz hem hızlı
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.