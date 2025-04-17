HÜRJET, süpersonik yolculuğunda yeni eşiği aştı: Saatte 1481 kilometre hız!

Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan HÜRJET, süpersonik hız sınırını aşarak bir kez daha gökyüzündeki iddiasını kanıtladı. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yerli jet eğitim uçağı, 1.2 Mach hıza (saatte 1481 km) ulaştı.

Türkiye'nin jet eğitim uçağı HÜRJET, test uçuşlarına hız kesmeden devam ediyor. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve 25 Nisan 2023'te ilk kez gökyüzüyle buluşan HÜRJET, son denemesinde 1.2 Mach (saatte 1481 km) hıza ulaşarak süpersonik yeteneklerini bir üst seviyeye taşıdı.

HÜRJET'TEN YENİ REKOR

HÜRJET, hem Türk Hava Kuvvetleri'nin jet eğitim ihtiyacına cevap vermesi hem de uluslararası pazarda rekabetçi bir oyuncu haline gelmesiyle dikkat çekiyor. Uçağın seri üretimine geçilmesiyle birlikte, Türkiye savunma sanayiinde bir kilometre taşı daha geride kalmış olacak.

https://x.com/TUSAS_TR/status/1912861934476460220

TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada, "1.2 Mach hıza ulaşan HÜRJET, süpersonik jet eğitimi alanında bir eşiği daha geride bıraktı. Gökyüzündeki başarımızı her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz" ifadelerine yer verildi. Ekim 2024'te ilk süpersonik uçuşunu gerçekleştiren HÜRJET'in ikinci prototipi de 12 Kasım 2024'te havalanmış, her iki uçak Şubat 2025'te ilk kol uçuşunu tamamlamıştı.