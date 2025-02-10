KAAN ve HÜRJET uçaklarında kritik değişim: Veriler güncellendi bazı özellikler değişti

Savunma sanayiinin en önemli projelerinden 5. Nesil savaş uçağı KAAN ve HÜRJET’te teknik değişiklikler yaşandı. İki uçakta sahaya yansıyacak bazı veriler güncellendi. Milli savaş uçağı KAAN’ın uzunluğu 0,7 metre azaldı. Sadece bununla kalmadı kanat açıklığı da 0,6 metre daha az olacak. Yükseklik ise 1 metre kısaldı.

HÜRJET’TE DEĞİŞİM DAHA FAZLA

TRT'de yer alan detaylara göre HÜRJET'teki değişimler ise daha fazla… Uçağın faydalı yük kapasitesi 2.7 tondan 3.4 tona yükseldi. Tırmanma oranı 48 bin 500 feet olarak açıklandı ki bu da 9 bin 500 feet’lik bir artış anlamına geliyor. Motor gücü 17 bin 700 lb olarak güncellenen HÜRJET'in yüksekliği de 5.1 metreden 4.1 metreye düşürüldü. Uçuş menziliyse 2 bin 222 kilometre iken bin 963 kilometre olarak değişti.



Savunma Sanayii Uzmanı Fatih Mehmet Küçük, söz konusu değişimlerin temel olarak madalyonun ‘mühendislik’ yönü olduğunu söylüyor. İlk etapta paylaşılan verilerin daha çok projedeki ön çalışmalara istinaden ortaya çıktığını belirtiyor.

EK TALEPLER OLACAK

Proje ilerledikçe detay tasarım, simülasyonlar ve analizler neticesinde uçak boyutlarında değişimlerin devam ettiğine dikkat çekip, bu süreçte hava kuvvetleri veya diğer birimlerin ek talepleri olabileceğini söylüyor. Her iki proje için de Türkiye’nin elinde ‘uçan bir prototip’ olduğunun altını çiziyor.

FAYDALI YÜK KAPASİTESİ VE HIZI ARTACAK

Küçük, “Dolayısıyla mühendisler, uçan bilgisayar analizleri ve simülasyon çıktılarından daha da güvenilir canlı veriler elde etti. Bu verilere göre de ellerindeki yapısal tasarımlarda değişimlere gidildi. Örneğin, HÜRJET'te uçağın faydalı yük kapasitesinin ve hızının artması önemli. Bu sonuç, elde edilen veriler neticesinde uçağın alt yapısının daha fazlasını yapabileceğine yönelik güvenilir veriler elde edilmesiyle ilgili.” bilgisini paylaştı.

KAAN ve HÜRJET’te ileride de teknik değişimlerin olması bekleniyor. KAAN gerek boyutu gerek Türkiye’nin insansız sistemler ile havacılıkta yakaladığı ivme ile önemli bir rakip olacak.