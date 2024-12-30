HÜRKUŞ göklerde! Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek: Hedefe doğru emin adımlarla ilerliyor!
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
30 Aralık 2024 11:37 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:38
Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetlerine teslim edilecek olan HÜRKUŞ'un uçuşunu başarıyla bir şekilde tamamlandığı duyuruldu.
Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal! Pilotlarımızın eğitimi için Hava Kuvvetlerimize teslim edilecek olan HÜRKUŞ uçuşunu başarıyla tamamladı.
- 6.500 feet irtifa
- 140 knot hız
- 20 dakika uçuş süresi
Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
Kaynak: tgrthaber.com