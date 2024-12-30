HÜRKUŞ göklerde! Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek: Hedefe doğru emin adımlarla ilerliyor!

30 Aralık 2024 11:37 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:38

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetlerine teslim edilecek olan HÜRKUŞ'un uçuşunu başarıyla bir şekilde tamamlandığı duyuruldu.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal! Pilotlarımızın eğitimi için Hava Kuvvetlerimize teslim edilecek olan HÜRKUŞ​ uçuşunu başarıyla tamamladı. 6.500 feet irtifa

140 knot hız

20 dakika uçuş süresi Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"