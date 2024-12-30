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HÜRKUŞ göklerde! Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek: Hedefe doğru emin adımlarla ilerliyor!

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
30 Aralık 2024 11:37 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:38

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetlerine teslim edilecek olan HÜRKUŞ'un uçuşunu başarıyla bir şekilde tamamlandığı duyuruldu.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal! Pilotlarımızın eğitimi için Hava Kuvvetlerimize teslim edilecek olan HÜRKUŞ​ uçuşunu başarıyla tamamladı.

  • 6.500 feet irtifa
  • 140 knot hız
  • 20 dakika uçuş süresi

Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"

Kaynak: tgrthaber.com
hürkuşpiloteğitim

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