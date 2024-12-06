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KAAN gecenin karanlığını aydınlattı! TUSAŞ'tan görkemli paylaşım

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
06 Aralık 2024 11:25 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 11:33
KAAN gecenin karanlığını aydınlattı! TUSAŞ&#039;tan görkemli paylaşım

TUSAŞ tarafından üretilen Millî Muharip Uçak KAAN'ın gece çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı. TUSAŞ paylaşımda, "Gecenin karanlığını aydınlatan bu güç sadece bir uçağın değil, bir milletin hayallerinin ateşidir" notunu düştü.

Türkiye​'nin yerli ve milli hava araçları herkesin dikkatini çekmeye devam ediyor. TUSAŞ​ tarafından üretilen Millî Muharip Uçak KAAN​'ın ilk uçuşu Şubat ayında gerçekleşmişti. KAAN'ın testleri ve geliştirmeleri sürüyor.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan yeni paylaşımda, KAAN'ın gece çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

KAAN gecenin karanlığını aydınlattı! TUSAŞ'tan görkemli paylaşım - 1. Resim

"BİR MİLLETİN HAYALLERİNİN ATEŞİDİR"

'Afterburner' (jet uçaklarında kalkışta ve tırmanışta ivmelenmeyi artırmak ya da ses hızını aşmak amacıyla kullanılan itiş sistemi) detayına yer verilen paylaşımda, "Gecenin karanlığını aydınlatan bu güç sadece bir uçağın değil, bir milletin hayallerinin ateşidir" notuna yer verildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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