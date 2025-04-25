HyperOS 3 alacak telefonlar: Xiaomi tam liste ile karşımıza çıktı

Xiaomi, Android 16 (HyperOS 3) güncellemesi için düğmeye bastı. Yaklaşık 80 Xiaomi, Redmi ve POCO modeli yeni sürümle buluşmaya hazırlanıyor. İşte güncellemeyi alacak cihazlar.

Xiaomi Android güncellemelerinde hız kesmiyor. Çinli teknoloji devi Android 16 için hazırlıklara başladı bile. Gizchina'nın aktardığına göre şirket, yeni nesil işletim sistemi Android 16 (HyperOS 3.0) beta testlerini bazı cihazlarda başlatırken, güncellemenin ulaşacağı modeller de netleşmeye başladı.

80'E YAKIN CİHAZA GÜNCELLEME GELİYOR

Xiaomi, Redmi ve POCO markaları altında piyasaya sürülen yaklaşık 80 farklı cihaz Android 16'ya kavuşacak. Yeni sürümün ilk olarak amiral gemisi Xiaomi 15 serisi, Xiaomi Pad 7 tabletler, Xiaomi Watch S4, Mi Band 9 ve Xiaomi TV S Pro 2025 modellerine gelmesi bekleniyor.

HYPEROS 3 (ANDROID 16) ALACAK XIAOMI, POCO, REDMI TELEFONLAR

Xiaomi serisi:

Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra

Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra

Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Lite

Xiaomi 12, 12 5G, 12 Pro, 12 Pro (Dimensity), 12 Lite, 12 Lite NE

Xiaomi 12T, 12T Pro

Xiaomi 12S, 12S Pro, 12S Ultra

Mix Fold 2, 3, 4

Mix Flip, Mix Flip 2

Redmi serisi:

Redmi Note 14, Note 14 Pro, Note 14 Pro+ (tümü 4G/5G)

Redmi Note 13, Note 13 Pro, Pro+, 13R, 13R Pro

Redmi Note 12 4G, 4G NFC, Note 12S, Turbo, 12T Pro

Redmi 12, 13, 13C, 14C, 14C 5G

Redmi A3 Pro, A4 5G

Redmi K80, K80 Pro, K70, K70 Pro, K70 Ultra, K70E

Redmi K60, K60 Pro, K60 Ultra, K60E

Redmi K50 Ultra

Redmi Turbo 3, Turbo 4

POCO serisi:

Poco F7, F7 Pro, F7 Ultra

Poco F6, F6 Pro

Poco F5, F5 Pro

Poco X7, X7 Pro, X7 Pro (Iron Man Edition)

Poco X6 5G, X6 Pro 5G

Poco M7 Pro 5G

Poco M6 (4G/5G), M6 Pro (4G/5G)

Poco C75 (4G/5G), C65