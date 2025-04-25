HyperOS 3 alacak telefonlar: Xiaomi tam liste ile karşımıza çıktı

Xiaomi Android güncellemelerinde hız kesmiyor. Çinli teknoloji devi Android 16 için hazırlıklara başladı bile. Gizchina'nın aktardığına göre şirket, yeni nesil işletim sistemi Android 16 (HyperOS 3.0) beta testlerini bazı cihazlarda başlatırken, güncellemenin ulaşacağı modeller de netleşmeye başladı.
80'E YAKIN CİHAZA GÜNCELLEME GELİYOR
Xiaomi, Redmi ve POCO markaları altında piyasaya sürülen yaklaşık 80 farklı cihaz Android 16'ya kavuşacak. Yeni sürümün ilk olarak amiral gemisi Xiaomi 15 serisi, Xiaomi Pad 7 tabletler, Xiaomi Watch S4, Mi Band 9 ve Xiaomi TV S Pro 2025 modellerine gelmesi bekleniyor.
HYPEROS 3 (ANDROID 16) ALACAK XIAOMI, POCO, REDMI TELEFONLAR
Xiaomi serisi:
Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra
Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra
Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Lite
Xiaomi 12, 12 5G, 12 Pro, 12 Pro (Dimensity), 12 Lite, 12 Lite NE