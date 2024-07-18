Hyundai, elektrikli SUV modeli Ioniq 9'u tanıtacağı tarihi açıkladı

18 Temmuz 2024 14:35 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 14:35

Türkiye'de en çok satan araç markaları belli oldu! Alman otomobili son beş ayın lideri

Türkiye'de en çok satan araç markaları belli oldu! Alman otomobili son beş ayın lideri

Hyundai, bu yıl içinde elektrikli üç koltuk sıralı bir crossover SUV tanıtacağını doğruladı. Ioniq 9 olarak isimlendirilmesi beklenen araba, 2025 model olarak piyasaya sürülecek.

Bu model yılı için değişiklikleri detaylandıran bir Hyundai basın bülteninde listelendi ve "2024'te dünya prömiyerinin yapılacağı" sözü dışında ek ayrıntı verilmedi.

Bu daha büyük crossover bir süredir tanıtılıyordu. Ioniq EV alt markasıyla birlikte 2020'de duyurulmuş ve ardından ilk olarak 2021 Los Angeles otomobil fuarında görülen Hyundai Seven konseptiyle ön gösterimi yapılmıştı.

HYUNDAI IONIQ 9 NASIL OLACAK?

Seven konseptinin isimlendirmesi, (bu yılın başlarında test edilirken görülen) üretim modelinin Hyundai Ioniq 7 olarak adlandırılacağını gösteriyordu ki bu da bu crossover'ın seride Ioniq 5 ve Ioniq 6'nın üzerinde konumlandırılacağı düşünüldüğünde kulağa mantıklı geliyordu.

Ancak Güney Kore'den gelen bazı raporlar, otomobilin muhtemelen Ioniq 9 olarak adlandırılacağını ve bazı özellikleri paylaşabileceği Kia EV9 ile eşleştirileceğini gösteriyor.

Temel EV9, arkadan itiş ve 218 beygir gücü sunuyor. Aynı zamanda 384 beygir gücüne ve daha büyük bir bataryaya sahip dört tekerlekten çekişli bir model olarak dikkat çekiyor.

Hyundai crossover'ı EV9'a yakın bir şekilde tasarlanırsa, temel formda 76,1 kwh batarya paketi ve tek motorlu, arkadan çekişli güç aktarma sistemi ile sunulabilir. 99,8 kwh batarya paketi ve arkadan çekişli veya çift motorlu dört tekerlekten çekişli olabilir.

Öte yandan EV9, daha büyük batarya paketi ve tek motorlu güç aktarma organları ile maksimum 304 mil EPA menziline sahip.