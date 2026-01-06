Hyundai fabrikalarında Atlas robot dönemi başlıyor

Hyundai, üretim süreçlerinde köklü bir değişikliğe giderek ABD'nin Georgia eyaletindeki tesislerinde insansı robotları kullanmaya başlayacağını duyurdu. Şirket, Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) sahne alarak, Boston Dynamics tarafından geliştirilen insansı robot Atlas'ın üretim versiyonunu tanıttı.

YILDA 30 BİN ROBOT ÜRETİLECEK

Teknoloji devi, maliyet konusunda henüz resmi bir rakam paylaşmadı. Ancak yapılan açıklamada, 2028 yılına kadar yılda 30 bin robot ünitesi üretebilecek kapasiteye sahip bir fabrika kurulmasının planlandığı belirtildi. Robotlar, 2028'den itibaren ilk etapta parça sıralama görevlerini üstlenecek. Güvenlik ve kalite faydaları doğrulandıkça kullanım alanları kademeli olarak genişletilecek.

ZORLU GÖREVLER ATLAS'A EMANET

2030 yılına gelindiğinde ise Atlas robotlarının parça montajına geçmesi bekleniyor. Uzun vadeli planlar arasında ağır yüklerin taşınması, tekrarlayan hareketler ve karmaşık operasyonların yürütülmesi yer alıyor. Şirket yetkililerine göre robotlar, riskli işleri üstlenerek çalışanların üzerindeki fiziksel yükü azaltacak ve endüstriyel ortamlarda daha geniş ticari kullanımın önünü açacak.

50 KİLOGRAMA KADAR YÜK KALDIRABİLİYOR

İnsan ölçeğinde ellere ve dokunma duyusuna sahip olan Atlas, 50 kilograma kadar yük kaldırabilme kapasitesiyle dikkat çekiyor. Otonom olarak çalışabilen robot, eksi 20 ile 40 santigrat derece arasındaki endüstriyel ortamlarda görev yapabilecek şekilde tasarlandı.