Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
36°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

IDA Espor, PUBG Mobile Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek!

200 bin dolarlık ödül havuzuna sahip 2025 PMSL Avrupa Bahar Sezonu’nu üçüncü sırada tamamlayan temsilcimiz IDA Espor, büyük bir başarıya imza atarak 3 milyon dolar ödül havuzuna sahip olan ve dünyanın en büyük Espor festivallerinden biri kabul edilen PUBG Mobile World Cup’a katılmaya hak kazandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 14:11

Dünyanın dört bir yanından en iyi 24 takımın yer alacağı bu dev organizasyon, 25-27 Temmuz tarihleri arasında oynanacak lig aşamasıyla başlayacak. Bu aşamada ilk 8’e giren takımlar doğrudan büyük finale yükselecek. Geriye kalan 16 takım ise 29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek hayatta kalma aşamasında final bileti için mücadele edecek. Bu aşamadan da 8 takım daha finale kalacak.

IDA Espor, PUBG Mobile Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek!

Finale yükselen 16 takım, 1-2-3 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek büyük finallerde PUBG Mobile Dünya Kupası şampiyonluğu için ter dökecek. Temsilcimiz IDA Espor ise bu süreçte ’yi en iyi şekilde temsil etmek için sahne alacak.

IDA Espor, PUBG Mobile Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek!
ETİKETLER
#türkiye
#Dünya Kupası Elemeleri
#E-spor Ligi
#Pubg Mobile
#Ida Espor
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.