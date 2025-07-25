IDA Espor, PUBG Mobile Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek!

Dünyanın dört bir yanından en iyi 24 takımın yer alacağı bu dev organizasyon, 25-27 Temmuz tarihleri arasında oynanacak lig aşamasıyla başlayacak. Bu aşamada ilk 8’e giren takımlar doğrudan büyük finale yükselecek. Geriye kalan 16 takım ise 29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek hayatta kalma aşamasında final bileti için mücadele edecek. Bu aşamadan da 8 takım daha finale kalacak.

Finale yükselen 16 takım, 1-2-3 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek büyük finallerde PUBG Mobile Dünya Kupası şampiyonluğu için ter dökecek. Temsilcimiz IDA Espor ise bu süreçte Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için sahne alacak.