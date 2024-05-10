İki el nakli yapılmış, vücudu reddetmişti! Çığır açan tedaviyle kurtuldu

10 May 2024 12:09 - Güncelleme : 10 May 2024 12:10

Organ naklinde, vücut nakledilen organı reddetmeye başladığında "organ reddi" olarak adlandırılan bir sorun ortaya çıkar. Bu durum, vücuttaki bağışıklık sisteminin, organı yabancı bir madde olarak algılaması ve ona saldırmaya başlamasıyla meydana gelir.

Organ nakli yapılan hastalara, bunun olmaması için bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanılması tavsiye edilse de İngiltere'de yaşanan bir olayda doktorlar, bir tedavi yöntemiyle organ reddi sorununun önüne geçmeyi başardı.

VÜCUDU NAKLEDİLEN ORGANI REDDETMİŞTİ

İngiltere'nin ilk çift el nakli olan kadını Tanya Shepherd, bağışıklık sisteminin nakledilen organa saldıran antikorlar ürettiği Antikor Aracılı Rejeksiyon (Antibody Mediated Rejection / AMR) sorunuyla cebelleşiyordu.

48 yaşındaki Shepherd'a, söz konusu antikorların temizlenmesi için kandaki plazmanın alındığı bir tedavi yöntemi uygulandı. Şişme, el becerisinde azalma ve cilt pigmentasyonundaki değişiklikleri içeren semptomların artık iyileşmeye başladığı bildirildi.

10 seanslık bir tedavi sürecinden geçen Shepherd, şimdi antikor seviyelerinin tekrar yükselmesini önlemek amacıyla bağışıklık sistemini baskılayıcı tedaviye başlayacak.

HERKESİ KAN / PLAZMA BAĞIŞLAMAYA DAVET ETTİ

Shepherd, "Terapötik Aferez Servisi'ndeki (TAS) ekiplere, Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS) Kan ve Organ Nakli Birimi'ne ve kan ve plazma bağışlayarak bu tedavinin bana ulaşmasını sağlayan tüm cömert donörlere çok minnettarım" dedi.

'Organ reddi'nin her nakil alıcısı için gerçek ve korkutucu bir risk olduğunu fakat yardımcı olabilecek tedavilerin varlığını bilmenin güven verdiğini belirten hasta, "el nakillerindeki AMR'da plazma değişimini deneyen ilk kişi olmaktan onur duyuyorum" dedi ve şunları ekledi:

"Halkı organ bağışçısı olmaya ve eğer yapabiliyorlarsa kan ve/veya plazma bağışlamaya teşvik ediyorum. Bunu zaten yapanlara ve yolculuğumda bana destek olanlara ebediyen minnettarım."

NHS Kan ve Organ Nakli Birimi, bu prosedürün bir el nakli hastasındaki organ reddinin tedavi edilmesinde ilk kez kullanıldığını belirtti.