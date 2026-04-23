İki işçinin tam günlük mesaisini 3 saate düşürdü: Fındık bahçelerinde yeni dönem

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan makine mühendisliği mezunu Selim Köksal, fındık yetiştiricilerinin en büyük çilelerinden biri olan yabani ot temizliği için teknolojik bir çözüm getirdi. Yurt dışından ithal edilen uzaktan kumandalı insansız ot biçme robotu, zorlu arazi koşullarında yüksek verimlilik sağlıyor.

İKİ İŞÇİNİN TAM GÜNLÜK MESAİSİ 3 SAATE DÜŞTÜ

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde makine mühendisliği mezunu genç, fındık bahçelerindeki yabani ot mücadelesini kolaylaştırmak gayesiyle uzaktan kumandalı insansız ot biçme robotu ithal etti. Yaklaşık 450 bin TL maliyetle bölgeye getirilen teknoloji, normal şartlarda iki işçinin tam günde yaptığı işi 3 saatte tamamlayarak üreticiye zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Kaynarcalı genç Selim Köksal, fındık üreticilerinin en büyük problemlerinden biri olan ot biçme işlemine teknolojik çözüm getirdi. Geleneksel yöntemlerin yerine akıllı tarım teknolojilerini kullanmaya başlayan Köksal, ithal ettiği insansız ot biçme robotu ile zorlu arazi şartlarında yüksek verimlilik elde etti.

Makineyi ithal etme sürecini ve sağladığı kolaylıkları anlatan Selim Köksal şöyle konuştu:

"Bu bölgede çok yoğun bir fındık yetiştiriciliği söz konusu. Her sene tırpan konusunda vatandaşlarımız zorluk çekmekte. İnternette araştırmalarım sonucunda bu makine ile karşılaştım. Dayım ve dedem çiftçiler, her sene tırpan konusunda zorluk çekiyoruz. Karar verdik, alalım dedik. Bahçelerimizde değerlendiririz, vatandaşlarımıza da hizmet sağlarız diye düşündük. Makineyi aldık, şu an denemelerini yapıyoruz."

"Makine gerçekten verimli, ağaçlara zarar vermiyor, girmesi çok zor olan bölgelere bile kolaylıkla girebiliyor. Şu an çalıştığımız tarla yaklaşık olarak 4 dönüm. Bu tarlada biz geçen senelerde 2 tırpancı olarak sabahtan akşama kadar çalışıyorduk. Bu işi bilenler tırpan yapmanın ne kadar zor olduğunu bilir; toz, toprak, kir, ter olan bir çalışma. Ancak bu makine ile oyuncak bir robot ile oynar gibi rahatlıkla hallediyoruz. 4 dönümlük tarlamızı yaklaşık 3 saatte bitirmek üzereyiz."

Makinenin çalışma performansını yakından takip eden bahçe sahibi Serhat Sarı, "Ağaçlara zarar vermiyor, kenarından geçiyor. Çok mükemmel bir makine. Biz 3-4 kişi tırpanlarla burayı biçmeye uğraşıyorduk, bizi biraz zorluyordu. Bu makine kolaylıkmış gerçekten. Burada dikenli bir yer vardı, oraya bile girdi. Girilmeyecek yerlere de giriyor, dalları da parçalıyor" diye konuştu.