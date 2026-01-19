İki yapay zekalı robot 2 saat boyunca konuştu: Senaryo yok, insan müdahalesi yok

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES 2026 fuarı, teknoloji tarihine geçecek bir ilke sahne oldu. İnsansı robot teknolojileri üreten Realbotix şirketi, geliştirdiği Aria ve David isimli iki robotun tamamen gömülü yapay zeka desteğiyle gerçekleştirdiği diyaloğu katılımcıların beğenisine sundu.

Fuar alanında canlı olarak gerçekleşen etkileşimde, iki robot iki saati aşkın bir süre boyunca kesintisiz iletişim kurdu. Üstelik bunu herhangi bir senaryo, önceden hazırlanmış metin veya insan müdahalesi olmadan gerçekleştirdiler.

Şirket yetkililerinin paylaştığı bilgilere göre, her iki robot da bulut tabanlı işlemler yerine Realbotix'in tescilli yapay zeka yazılımını yerel olarak cihaz üzerinde çalıştırdı. Böylece önceden programlanmış diyaloglar yerine birbirini algılayan ve anlık tepki veren iki sistem ortaya çıktı.

Realbotix CEO'su Andrew Kiguel, yaşanan durumu "fiziksel yapay zekanın gerçek bir gösterisi" olarak nitelendirdi. Kiguel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Realbotix bugüne kadar insan etkileşimi için robotlar konusunda uzmanlaştı. Ancak burada robotlarımızın birbirleriyle de etkileşime girebileceğini kanıtladık. Etkileşim tamamen doğaçlama oldu ve iki saatten fazla sürdü."

AYNI ANDA BİRDEN FAZLA DİLİ KONUŞTULAR

Gösteri sırasında Aria ve David aynı anda İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Almanca dillerini konuştu. Robotlar, sabit bir konuşma yapısını takip etmek yerine birbirlerinin ifadelerine cevap vermek için düşünerek doğal bir akış yakalamaya çalıştılar.

Sohbetin bir noktasında robotlardan biri, "Kahve titremesi yok, garip duraklamalar yok, sadece silikon karizması var" şeklinde esprili bir çıkış yaptı. Cümlenin sisteme önceden yüklenmiş bir komutla değil, konuşma akışı içerisinde kendiliğinden oluştuğu ifade ediliyor.

Ancak etkileşim sırasında göze çarpan duraksamalar, konuşma tutarsızlıkları ve düzensiz tempo da dikkatlerden kaçmadı. Özellikle diğer gerçekçi mimiklere ve akıcılığa sahip rakipleriyle kıyaslandığında, Realbotix'in robotlarının görsel ve ifadesel olarak daha mekanik gözüktüğü yorumu yapıldı.