Robot süpürge üreticisi süper otomobil yaptı

Araçta gizli kapı kolları bulunuyor. Bu detay, Çin’deki mevcut yasal standartlarla birebir örtüşmese de Dreame’in küresel pazarları hedeflediğini net biçimde gösteriyor.

OTOMOTİV PLANI CİDDİYE ALINIYOR

Dreame, otomobil dünyasına giriş niyetini ilk kez 2025 Ağustos’unda açıklamıştı. Bu tanıtımın yalnızca bir vitrin çalışması olmadığı anlaşılıyor. Şirket, küresel büyüme planları kapsamında Berlin’de yeni bir fabrika kurmak için BNP Paribas ile iş birliği yapıyor.