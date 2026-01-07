Robot süpürge üreticisi süper otomobil yaptı

Menü Kapat
Ocak 07, 2026 11:19
Ev temizliği ürünleriyle tanınan Dreame, CES 2026 sahnesinde tanıttığı ilk elektrikli süper otomobil konseptiyle otomotiv dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Kosmera Nebula 1, açıkladığı performans değerleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Las Vegas’ta düzenlenen CES 2026, bu yıl teknoloji kadar otomotiv tarafında da sürprizlere sahne oldu. Robot süpürgeleriyle bilinen Dreame, ilk elektrikli süper otomobil konsepti Kosmera Nebula 1’i fuarda görücüye çıkardı. Marka için yeni bir sayfa anlamına gelen bu hamle, sahnedeki teknik verilerle birlikte merak uyandırdı.

DÖRT MOTOR, TEK HEDEF: PERFORMANS

Nebula 1’de dört adet elektrik motoru görev yapıyor. Toplam güç 1.399 kW, yani yaklaşık 1.876 beygir. Bu güç sayesinde araç, 0’dan 100 km/s hıza 1,8 saniyede ulaşıyor. Açıkçası, kağıt üzerindeki bu rakamlar fuar ortamında bile iddialı duruyor.

Karşılaştırma yapıldığında Nebula 1; Xiaomi SU7 Ultra (1,97 saniye) ve GAC Hyptec SSR (1,9 saniye) gibi güçlü rakipleri geride bırakıyor. Yani Dreame, otomotiv sahnesine “ben de varım” demekle yetinmiyor, çıtayı da yukarı taşıyor.

KARBON FİBER GÖVDE, AGRESİF DETAYLAR

Fuarda sergilenen yeşil renkli konsept, karbon fiber ağırlıklı gövdesiyle öne çıkıyor. Dış tasarımda L şeklindeki farlar, altı kollu jantlar, sarı fren kaliperleri ve geniş arka kanat ilk bakışta fark ediliyor. Arka bölümde boydan boya uzanan stop lambaları ile çift katmanlı difüzör de tasarımın sportif karakterini tamamlıyor.

Araçta gizli kapı kolları bulunuyor. Bu detay, Çin’deki mevcut yasal standartlarla birebir örtüşmese de Dreame’in küresel pazarları hedeflediğini net biçimde gösteriyor.

OTOMOTİV PLANI CİDDİYE ALINIYOR

Dreame, otomobil dünyasına giriş niyetini ilk kez 2025 Ağustos’unda açıklamıştı. Bu tanıtımın yalnızca bir vitrin çalışması olmadığı anlaşılıyor. Şirket, küresel büyüme planları kapsamında Berlin’de yeni bir fabrika kurmak için BNP Paribas ile iş birliği yapıyor.

