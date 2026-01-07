Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
KPSS 2025/2 tercih sonuçları açıklandı: KPSS merkezi atama sonuçları sonuc.osym.gov.tr ekranı

KPSS 2025/2 tercih sonuçları son dakika açıklandı. Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans seviyesinde merkezi atamalar tamamlandı. KPSS merkezi atamalarında toplam 332 bin 715 aday başvuru yaparken kontenjan ise 3 bin 732 olarak belirlenmişti. KPSS merkezi atamalarında boş kalan kontenjan sayısı 3 oldu. KPSS 2025/2 tercih sonucu sorgulama işlemleri sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sorgulama ekranına gidebilirler. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların Kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. İşte, KPSS 2025/2 yerleştirme sonucu sorgulama ekranı…

KPSS 2025/2 tercih sonuçları açıklandı: KPSS merkezi atama sonuçları sonuc.osym.gov.tr ekranı
Yüzbinlerce adayın merakla beklediği KPSS 2025/2 yerleştirme sonuçları son dakika erişime açıldı. Yerleştirme işlemlerinin ardından adaylar herhangi bir sınav veya mülakata alınmadan doğrudan ataması yapılacak. Yerleştirme işlemleri adayların puanları ve tercih sıralamalarına göre gerçekleştirildi. Lisansta tercih yapan aday sayısı 121 bin olurken ön lisansta 98 bin ve ortaöğretimde 112 bin aday başvuru yapmıştı. Avukat, hemşire, icra memuru, kütüphaneci, memur, kimyager, şehir plancısı, veteriner, veznedar, mimar, mühendis, muhasebeci gibi kadrolara atamalar gerçekleştirildi. Peki KPSS 2025/2 tercih (yerleştirme) sonucu nasıl sorgulanır? İşte, KPSS tercih sonuçları ve sayısal veriler…

KPSS 2025/2 TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS 2025/2 tercih sonuçları son dakika açıklandı. ÖSYM’den yapılan açıklamada “ 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 7 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir”. ifadeleri yer aldı.

KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SAYISAL VERİLER DE BELLİ OLDU

KPSS 2025/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal verilerde belli oldu. Toplam 332 bin 715 adya tercih yaparken 3 bin 729 aday yerleştirildi.

Lisans tercih yapan aday sayısı 121 bin 561:

Lisans yerleştirilen aday sayısı bin 781

Lisans boş kalan kontenjan sayısı 3

Ortaöğretim tercih yapan aday sayısı 112.325

Yerleştirilen aday sayısı 689

Ön lisans tercih yapan aday sayısı 98 bin 829

Kontenjan sayısı.1262

Yerleştirilen aday sayısı 1.262

KPSS 2025/2 tercih sonuçları açıklandı: KPSS merkezi atama sonuçları sonuc.osym.gov.tr ekranı

YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR DİKKAT

KPSS 2025/2 tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kadrolara yerleştirilen adayların belirlenen takvimde istenen belgeleri teslim etmesi gerekiyor. ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir ek sınav veya mülakat olmadan, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu ve kuruluşlarına doğrudan atanacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen şartları sağlamayan veya gerekli belgeleri süresi içinde atandıkları kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

