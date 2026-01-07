Tayvan'da F-16 yere çakıldı! Kayıp pilot her yerde aranıyor

Tayvan Merkez Haber Ajansı'nın haberine göre, Salı akşamı Asya ülkesi Tayvan'ın doğu kıyılarında bir F-16 savaş uçağı düştü. Pitou aram kurtarma operasyonu başlatıldı.

Haber ajansına göre, Hava Kuvvetleri, F-16'nın rutin bir eğitim görevi icra ettiğini ve pilotun, Yüzbaşı Hsin olarak tanımlanan kişinin, Hualien ilççesinde uçaktan atladığının sanıldığını açıkladı.

TÜM İLGİLİ KURUMLAR PİLOTU ARIYOR

Tayvanlı lider William Lai Ching-te, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yayınlanan bir açıklamaya göre, tüm ilgili kurumlara pilotun yerini tespit etmek ve kazanını sebebini belirlemek için hiçbir çabadan kaçınmamalarını belirtti.