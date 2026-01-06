Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Pentagon'un 'hayalet'i kameralara yakalandı! Gizli savaş uçağı Maduro operasyonunda böyle ortaya çıktı

Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro ABD'nin New York şehrinde adalet karşısına çıkarıldı. Uluslararası medya raporlarına göre ABD operasyonunda Pentagon'un gizli bir RQ-170 Sentinel isimli hava aracının kullanıldığı belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 10:26

Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro, ABD'nin New York şehrinde adalet karşısına çıktı. Uluslararası medya kuruluşları, ABD'nin operasyon sırasında Pentagon'un yıllardır gizlediği bir hava aracının kullanıldığını ileri sürdü.

Clash Report'un haberine göre, yayınlanan görüntülerde ABD hava kuvvetleri envanterinde yer alan RQ-170 Sentinel isimli hava aracının 3 Ocak tarihinde operasyondan sonra ABD'ye bağlı özerk bölge olan Porto Riko'daki üsse inerken görüldü.

Pentagon'un 'hayalet'i kameralara yakalandı! Gizli savaş uçağı Maduro operasyonunda böyle ortaya çıktı

EN AZ 20 YILDIR KULLANIMDA

Venezuela'nın devrik lideri Maduro ve eşinin ele geçirildiği operasyonda en az bir RQ-170'in kullanıldığı belirtilirken, bu savaş uçağının en az 20 yıldır kullanımda olduğu ve 2009 yılının Aralık ayında Pentagon'un resmen varlığını kabul ettiği de hatırlatıldı.

Operasyonun gizli olması sebebiyle resmi açıklama yapılmazken, bu araçların Venezuela hava sahısını kontrol ettiği düşünülüyor.

New York Times, bu İHA'ların ayladır Venezuela üzerinde gizlice uçtuğunu ve veri topladığını bazı ABD'li yetkililere dayandırırken bu İHA'ların lakabının da hayalet olduğu belirtildi.

Pentagon'un 'hayalet'i kameralara yakalandı! Gizli savaş uçağı Maduro operasyonunda böyle ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Maduro sonrası Venezuela'da yeni dönem! Rodriguez yemin etti
Hakim karşısında Maduro'dan ilk savunma: 'ABD beni evimden kaçırdı'
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.