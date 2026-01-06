Pentagon'un 'hayalet'i kameralara yakalandı! Gizli savaş uçağı Maduro operasyonunda böyle ortaya çıktı

Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro, ABD'nin New York şehrinde adalet karşısına çıktı. Uluslararası medya kuruluşları, ABD'nin operasyon sırasında Pentagon'un yıllardır gizlediği bir hava aracının kullanıldığını ileri sürdü.

Clash Report'un haberine göre, yayınlanan görüntülerde ABD hava kuvvetleri envanterinde yer alan RQ-170 Sentinel isimli hava aracının 3 Ocak tarihinde operasyondan sonra ABD'ye bağlı özerk bölge olan Porto Riko'daki üsse inerken görüldü.

EN AZ 20 YILDIR KULLANIMDA

Venezuela'nın devrik lideri Maduro ve eşinin ele geçirildiği operasyonda en az bir RQ-170'in kullanıldığı belirtilirken, bu savaş uçağının en az 20 yıldır kullanımda olduğu ve 2009 yılının Aralık ayında Pentagon'un resmen varlığını kabul ettiği de hatırlatıldı.

Operasyonun gizli olması sebebiyle resmi açıklama yapılmazken, bu araçların Venezuela hava sahısını kontrol ettiği düşünülüyor.

New York Times, bu İHA'ların ayladır Venezuela üzerinde gizlice uçtuğunu ve veri topladığını bazı ABD'li yetkililere dayandırırken bu İHA'ların lakabının da hayalet olduğu belirtildi.